Офіційно: Росія підтвердила загибель генерала Отрощенка під час аварії Ан-26

Авіатроща сталася ввечері 31 березня

Губернатор Мурманської області Андрій Чибіс офіційно підтвердив загибель генерал-лейтенанта Олександра Отрощенка під час авіатрощі в тимчасово окупованому Криму. Він перебував на борту військово-транспортного літака Ан-26. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Губернатор Мурманської області заявив, що серед загиблих у катастрофі були військовослужбовці Північного флоту Росії, включно з командувачем авіаційного корпусу Отрощенком. Він додав, що особисто зустрічався з генералом за кілька днів до його смерті.

Аварія сталася ввечері 31 березня літак Ан-26 зник із радарів під час польоту над територією окупованого Криму. На борту перебували сім членів екіпажу та 22 пасажири, всі вони загинули.

Хто такий генерал Отрощенко

Генерал Отрощенко фото з відкритих джерел

Генерал-лейтенант Олександр Отрощенко – ключова постать у повітряних силах окупантів. На момент загибелі він обіймав посаду командира змішаного авіаційного корпусу Північного флоту. Раніше Отрощенко командував 45-ю армією ВПС та ППО, що робить його одним із найдосвідченіших авіаційних воєначальників РФ.

Його загибель, разом із групою штабних офіцерів, є суттєвим ударом по управлінській вертикалі Північного флоту, який відповідає за стратегічні напрямки в арктичному регіоні та залучений до агресії проти України.

За даними ЗМІ, Отрощенко став 14-м російським генералом, який загинув з початку повномасштабної війни Росії проти України, та п’ятим генерал-лейтенантом.

Що відомо про Ан-26

Ан-26 – це основний військово-транспортний літак середньої дальності, який використовується в РФ для перекидання особового складу та вантажів. Останнім часом у Росії почастішали випадки падіння військової авіації, що експерти пов’язують із надмірним навантаженням на техніку та браком якісних запчастин через санкції.

За попередньою інформацією, причиною авіакатастрофи стала технічна несправність повітряного судна.Також є версія, що літак врізався в скелю. Наразі триває з'ясування всіх обставин.

«Главком» писав що, Міністерство оборони РФ повідомило про втрату зв'язку з військово-транспортним літаком Ан-26 під час планового перельоту над територією Криму.