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    Пандемія в Україні: в реанімаціях половина ліжок зайнята ковід-хворими

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    В Україні зростає кількість хворих на коронавірус із тяжким перебігом - Пандемія в Україні: в реанімаціях половина ліжок зайнята ковід-хворими
    В Україні зростає кількість хворих на коронавірус із тяжким перебігом
    Фото з відкритих джерел

    Станом на сьогодні задіяна найбільша кількість апаратів ШВЛ від початку пандемії в Україні

    За останній тиждень у медзакладах України збільшилася кількість ліжок інтенсивної терапії, зайнятих хворими на Covid-19. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час традиційної селекторної наради з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції під головуванням президента Володимира Зеленського.

    Якщо позаминулого тижня була заповнена третина місць, то зараз – майже половина: 2212 із 4694. Задіяних апаратів ШВЛ на сьогодні 1072 – найбільша кількість від початку пандемії в Україні.

    «Це підтверджує негативну динаміку та складний перебіг захворюваності. На Івано-Франківщині відбулася стабілізація ситуації після запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки, але поки що область залишається серед лідерів за кількістю активних хворих – 17994. Найбільше їх у Києві – 44600. Серед лідерів також Вінницька (15133) та Чернівецька (14220) області. Загалом в Україні станом на зараз 213 тисяч активних хворих», – сказав очільник уряду.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 14 березня, в Україні виявлено 6792 нових хворих на Covid-19. Вчора було госпіталізовано 2497 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 130 пацієнтів, одужали 3491 особа.

    При цьому в Україні надзвичайно низькі темпи вакцинації від коронавірусу. Всього з початку кампанії з вакцинації щеплено 53155 осіб, всі вони отримали одну дозу вакцини.

    14 березня у Києві та трьох областях не щепили жодну людину.

    Станом на 15 березня в «червоній» зоні знаходяться чотири області, у «помаранчевій» – 10 областей і Київ. Столиця і чотири регіони на межі потрапляння в «червону» зону.

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    Теги: лікарня хвороби епідемія вакцинація Денис Шмигаль коронавірус
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