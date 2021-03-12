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    В Одесі третє місце з поширення коронавірусу в Україні

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    Регіон посідає третє місце після Житомирської області - В Одесі третє місце з поширення коронавірусу в Україні
    Регіон посідає третє місце після Житомирської області

    Померли 17 пацієнтів

    Одеська область третя за темпами поширення коронавірусу в Україні: 757 хворих за добу, 17 пацієнтів померли.

    Станом на 11 березня в Одеській області виявили 757 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією (всього 90605 в регіоні з початку пандемії).

    За статистикою Міністерства охорони здоров'я, регіон зараз посідає третє місце в країні по поширенню коронавірусу, після Житомирської області (1310 хворих за добу) і Києва (896) .

    17 пацієнтів з коронавірусів в Одеській області вчора померли від ускладнень, викликаних інфекцією (+1522 за час пандемії) .42 людини одужали (81018 за весь час), а 773 отримали нові підозри на «ковід» (94277).

    Нагадаємо, Ляшко назвав умову, за якої в Україні можливий новий жорсткий локдаун.

    Якщо в Україні буде загроза колапсу системи охорони здоров’я, МОЗ звернеться до уряду для запровадження жорсткого карантину на території всієї країни.

    Теги: Одеса хвороби коронавірус
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