  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    В Україну їде заступник генсека ООН

    Напередодні Гріффітс побував у Москві - В Україну їде заступник генсека ООН
    Напередодні Гріффітс побував у Москві
    фото: EPA

    Посадовець завітає 6-7 квітня

    До України приїде заступник генерального секретаря, координатор надзвичайної гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс. Обговорюватиме гуманітарні проблеми. Гріффітс планує зустрітися з українською владою 6-7 квітня у Києві. Про це пише «24 канал».

    «Я планую провести дискусії з вищим керівництвом українського уряду в Києві в четвер за тими ж темами та іншими, які вони безсумнівно представлять мені, а також, щоб на власні очі побачити гуманітарне реагування», – сказав Гріффітс.

    Напередодні Гріффітс відвідав Москву, де обговорив можливості гуманітарного припинення вогню, питання гуманітарних конвоїв та безпечних коридорів.

    Він запевнив, що в Росії пообіцяли вивчити його пропозиції. Але вийшов із зустрічі з чітким розумінням, що попереду ще довга дорога.

    «Перед нами дуже довга дорога, але її треба пройти, і ми пройдемо її», – наголосив Гріффітс.

    Нагадаємо, напередодні Зеленський показав Радбезу ООН наслідки російської окупації (відео).

    Як відомо, Зеленський виступив у Раді безпеки ООН.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ООН війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україну їде заступник генсека ООН