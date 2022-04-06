В Україну їде заступник генсека ООН

Посадовець завітає 6-7 квітня

До України приїде заступник генерального секретаря, координатор надзвичайної гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс. Обговорюватиме гуманітарні проблеми. Гріффітс планує зустрітися з українською владою 6-7 квітня у Києві. Про це пише «24 канал».

«Я планую провести дискусії з вищим керівництвом українського уряду в Києві в четвер за тими ж темами та іншими, які вони безсумнівно представлять мені, а також, щоб на власні очі побачити гуманітарне реагування», – сказав Гріффітс.

Напередодні Гріффітс відвідав Москву, де обговорив можливості гуманітарного припинення вогню, питання гуманітарних конвоїв та безпечних коридорів.

Він запевнив, що в Росії пообіцяли вивчити його пропозиції. Але вийшов із зустрічі з чітким розумінням, що попереду ще довга дорога.

«Перед нами дуже довга дорога, але її треба пройти, і ми пройдемо її», – наголосив Гріффітс.

Нагадаємо, напередодні Зеленський показав Радбезу ООН наслідки російської окупації (відео).

Як відомо, Зеленський виступив у Раді безпеки ООН.

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