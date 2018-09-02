Маккейн вирішив поїхати до Київа у 2013-му попри застереження Держдепу



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Маккейн під час подій на Євромайдані

Маккейн вирішив не зважати на особисту безпеку і ризикнути

Сенатор Маккейн був відданим захисником демократії в світі. Він підтримав як Помаранчеву революцію, так і Революцію Гідності. Він прагнув бачити сильну Україну і виступав проти агресії Кремля. У 2013-му, попри застереження Держдепу США, Маккейн вирішив поїхати в Київ, щоб продемонструвати підтримку США Україні, згадує Стівен Нікс з Міжнародного республіканського інституту. Цю організацію Маккейн очолював більше 20 років.

«Сенатор Маккейн та я поговорили і він вирішив не зважати на особисту безпеку і ризикнути. Він сказав: «Мусимо їхати, щоб показати свою підтримку народу України у цей надзвичайно важливий час. Не можна, щоб нас переконав острах за власну безпеку. Організуй це, Стів». А він мене часто називав «Стіві-хлопче». «Організуй це, Стіві-хлопче, і їдьмо!» - згадує директор євразійських програм Міжнародного республіканського інституту Стівен Нікс.

Візит Маккейна тими вихідними допоміг запобігти кровопролиттю на Майдані, переконаний Нікс.

«До і після візиту лідери опозиції говорили нам, що його присутність переконала владу не втілювати загрозу придушити протест. Це мало статись тими ж вихідними, коли відбувся візит сенатора Маккейна. Так, ми поїхали з думкою, що його присутність запобігла насильству. Ми всі знаємо, що люди загинули на Майдані. Це жахлива трагедія, але я особисто переконаний, що присутність там сенатора Маккейна запобігла більшим жертвам», - каже Нікс.

Весь світ вшановує пам'ять Маккейна. Винятком тут стала Росія, де багато офіційних ЗМІ та політиків продовжують негативно відгукуватись про сенатора, називаючи його русофобом

«Цей коментар йде від російських ЗМІ, державних ЗМІ, тому не думаю, що це відображує те, що можуть думати росіяни про Джона Маккейна. Чесно кажучи, думаю, росіяни захоплюються Джоном Маккейном, тому що він був принциповою людиною і захищав те, у що вірив», - вважає Стівен Нікс.

Протягом своєї останньої зустрічі з Нємцовим, за кілька місяців до вбивства російського опозиціонера, росіянин пояснив, чому Путін боїться Маккейна.

«Немцов сказав сенаторові Маккейну: «Ви знаєте, президент Путін справді Вас ненавидить». І сенатор посміхнувся у відповідь. Тоді пан Нємцов посерйознішав і сказав: «А знаєте, чому він вас ненавидить? Тому що він вас боїться. А чому він вас боїться? Бо ви захищаєте свої принципи, а він – людина без принципів». Цим запам'ятається Джон Маккейн. Він завжди дотримувався своїх принципів, боровся за те, що правильно», - розповідає Нікс.

Маккейна замінити не можна, однак, багато американців підтримують Україну і його відданість боротьбі за свободу. «Ніхто не замінить Джона Маккейна. Його постать дуже видатна, але є лідери, які дуже цікавляться Україною», вважає Нікс.

«Думаю, Джон Маккейн закликав би не фокусуватись на його постаті, а зосереджуватись на місії. Тут в IRI ми продовжимо розбудовувати спадщину Джон Маккейна, продовжимо просувати свободу та демократію в світі», - каже Нікс.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку. Маккейн помер в оточенні своєї родини. Йому був 81 рік.

Демократи запропонували назвати будівлю Сенату на честь Маккейна.

Також президент України Петро Порошенко розказав цікаву деталь про візит Маккейна до Широкиного.

30 серпня у Фініксі відбулася урочиста служба з ходою через усе місто з нагоди прощання із сенатором Джоном Маккейном.

У п'ятницю, 31 серпня, труну з тілом виставили для прощання в центральній ротонді Капітолію.

1 вересня прошла церемонія прощання із Маккейном у Кафедральному соборі Вашингтона.

Президент України Петро Порошенко у Вашингтоні взяв участь у жалобних заходах прощання із сенатором Сполучених Штатів Америки Джоном Маккейном.

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Джерело: Голос Америки