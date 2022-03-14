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    Зеленський розповів про наслідки обстрілу окупантами Святогірської лаври

    Окупанти влаштували обстріл монастиря Святогірської лаври на Донеччині - Зеленський розповів про наслідки обстрілу окупантами Святогірської лаври
    Окупанти влаштували обстріл монастиря Святогірської лаври на Донеччині
    фото: t.me/KlymenkoTime

    На час обстрілу в монастирі не було жодної військової цілі, але це не зупинило окупантів

    Президент України Володимир Зеленський назвав обстріл Святогірської лаври Української православної церкви Московської патріархії ілюстрацією брехні російської пропаганди. Про це глава держави говорив у своєму зверненні.

    Зеленський заявив, що на час обстрілу в монастирі не було жодної військової цілі, але це не зупинило окупантів.

    «На сході нашої країни окупанти вирішили «демілітаризувати» та «денацифікувати» Святогірську лавру Української православної церкви Московської патріархії. На час удару на території монастиря перебували тільки монахи та сотні біженців. Жодної військової цілі у лаврі чи поряд з нею не було. Але російські війська не зупиняються навіть перед ударами по лаврі», – наголосив Зеленський.

    Президент стверджує, що цей факт продемонстрував, що «вся ідеологія російської держави є просто брехнею».

    Раніше про обстріл Святогірської лаври повідомила Держприкордонслужба та УПЦ Московського патріархату.

    Свято-Успенська Святогірська Лавра – дуже давній монастир. Перші згадки про нього датуються 1526 роком, та монахи тут жили ще в часи Русі. Окрім наземних будівель, має крейдяні печери. Лавра має велику історичну цінність.

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    Теги: окупанти обстріл Володимир Зеленський президент
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    Зеленський розповів про наслідки обстрілу окупантами Святогірської лаври