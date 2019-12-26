Маруся Звіробій прийшла на допит до ДБР



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Волонтерка Маруся Звіробій вже побувала в ДБР, але не ходила на допит

Звіробій: Сьогодні у мене буде допит, наразі я свідок

Волонтерка Маруся Звіробій (Олена Біленька) прийшла до Державного бюро розслідувань на допит.

«Сьогодні у мене буде допит, наразі я свідок», - сказала Звіробій.

Нагадаємо, 28 листопада Державне бюро розслідувань проводило обшуки в будинку волонтерки Марусі Звіробій (Олена Біленька) через погрози президенту України Володимиру Зеленському.

Раніше було відкрито кримінальне провадження стосовно народного депутата від фракції «Європейська солідарність» Софії Федини та військовослужбовця Марусі Звіробій, які опублікували відео, де вони жорстко розкритикували президента Володимира Зеленського у зв’язку із його візитом на Донбас.

Державне бюро розслідувань скерувало до ГПУ проєкт повідомлення про підозру народному депутату від фракції «Європейська солідарність» Софії Федини та військовослужбовцю Марусі Звіробій через погрозу вбивства президента України Володимира Зеленського.

Як відомо, 2 грудня Звіробій приходила на допит до Державного бюро розслідування у справі, порушеній за фактом так званих погроз президенту Володимиру Зеленському.

Як повідомлялось, 1 листопада Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань Федини і Звіробій на адресу Зеленського.

Раніше повідомлялося, що детективи Державного бюро розслідувань вранці 28 листопада прийшли з обшуками до будинку волонтера Марусі Звіробій в Калинівці, яка разом з нардепом Софією Фединою підозрюється в плануванні вбивства президента Володимира Зеленського.

Федина вважає обшуки у будинку Звіробій хамством з боку Держбюро розслідувань.

Раніше слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій.

До слова, раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов в інтерв’ю «Главкому» сказав, що справа про погрози чи то «тривожні прогнози», висловлені на адресу президента з боку нардепа Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій матиме продовження найближчим часом. Баканов зазначив, що мова тут не йде про гумор.

Нагадаємо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Федина і волонтер Маруся Звіробий висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.