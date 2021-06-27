Maruv зомліла на концерті в Росії й годину не приходила до тями

Cпівачка з Дніпропетровщини MARUV (ім'я при народженні - Ганна Борисівна Попелюх), що постійно гастролює у Росії, отримала тепловий удар на концерті в Нижньому Новгороді

Повітря прогрілося до 30 градусів, а співачка, як завжди, виступала у латексі

Cпівачка з Дніпропетровщини MARUV, що постійно гастролює у Росії, отримала тепловий удар на концерті в Нижньому Новгороді й протягом години не могла прийти до тями. Про це вона розповіла в сторіз Instagram.

Причиною став виступ в костюмі зі шкірозамінника. Того вечора повітря в місті прогрілося до 30 градусів.

«Сьогодні ми виступали одягнені. Це було пекло, тому що ми ледве допрацювали до кінця програми», - зізналася співачка.

За її словами, більшість сценічних костюмів роблять з синтетики або латексу, які взагалі не пропускають повітря.

У латексному костюмі отримати тепловий удар можна навіть взимку.

Нагадаємо, у Москві зірвали концерт Ані Лорак. До неї пришли люди з вимогою сплатити податки.

А колишня народна депутатка від Партії регіонів, учасниця агітаційних концертів на підтримку Віктора Януковича Таїсія Повалій, яка після перемоги Революції Гідності жила й займалася творчістю в Росії, повернулася до України.

Читайте також: