Медійні організації закликають кандидатів провести дебати на «Суспільному»



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На думку медійників, це буде останнім шансом для кандидатів окреслити плани на майбутнє та змістовно представити власне бачення розвитку країни

Представники українських медіаорганізацій звернулися до кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського із закликом обов’язково провести дебати на «Суспільному», пише «Детектор медіа».

«Ми, представники українських медіаорганізацій, занепокоєні ситуацією, яка склалася довкола дебатів між кандидатами у президенти перед другим туром президентських виборів. Проведення беззмістовної передвиборчої кампанії не можливо заборонити на рівні законодавства. Але не має використовуватися звичаєво відповідальними за країну та державу політиками. А з огляду на реальні безпекові, геополітичні та соціально-економічні виклики, перед якими стоїть Україна, подібна практика завдає величезної шкоди всьому суспільству», - йдеться у зверненні.

Тому медійники закликають обох кандидатів взяти участь у теледебатах 19 квітня у студії Національної суспільної телерадіокомпанії України.

«Саме такі дебати за кошти державного бюджету передбачені статтею 62 Закону «Про вибори президента України». Шоу на Олімпійському стадіоні ми вітаємо як одну з можливих форм агітації кандидатами. Але воно не може замінити офіційних дебатів з чітко визначеними правилами їх проведення. Це буде останнім шансом для кандидатів окреслити плани на майбутнє та змістовно представити власне бачення розвитку країни. Будь-які аргументи щодо відмови участі в офіційних дебатах ми будемо вважати неприпустимими для демократичної держави», - підсумовується у зверненні.

Перелік підписантів:

Незалежна медійна рада

ГО «Інтерньюз-Україна»

ГО «Детектор медіа»

ГО Інститут масової інформації

Фундація «Суспільність»

Українська Фундація Безпекових Студій

Нагадаємо, що 8 квітня в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV Петро Порошенко заявив про готовність брати участь в дебатах і 14, і 19 квітня.

«Я точно буду на дебатах. Буду 14-го, буду 19-го і зроблю все можливе, що від мене залежить … Я буду, щоб у вас було право – ключове право демократії – голосувати після того, як ви отримаєте повну інформацію, а не тільки віртуальний сценарій, який написаний політтехнологами», – заявив він.

Другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).