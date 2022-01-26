Литва остаточно відмовила Шарію у політичному притулку

Шарій не проживав понад п'ять років за литовськими адресами, які він проставляв у документах

Суд встановив, що Анатолій Шарій не проживав понад п'ять років за литовськими адресами, які він проставляв у документах

Після рішення Вищого адміністративного суду Литви Шарій не має права перебувати на території ЄС

Вищий адміністративний суд Литви остаточно відмовив проросійському блогеру Анатолію Шарію, підозрюваному у держзраді України, у статусі політичного біженця.

Про це «Укрінформу» повідомив російський юрист Марк Фейгін.

«Можу підтвердити, що Шарію остаточно відмовили у праві вважатися біженцем у Литві. Хочу наголосити, що поряд з паперами, представленими з цього приводу українською стороною, на це вирішально вплинули документи, надані мною та моїми литовськими адвокатами», – сказав Фейгін.

За його словами, згідно з цими матеріалами Шарій не проживав понад п'ять років за литовськими адресами, які він проставляв у документах, що надавалися литовській владі, тобто йшлося про обман.

«Тепер, після рішення Вищого адміністративного суду Литви, Шарій не має права перебувати на території ЄС. Отже, питання до Іспанії, де він перебуває. У принципі, міграційна влада країни може виставити його з країни», – сказав юрист.

Водночас Фейгін нагадав про дві нещодавні поїздки Шарія до Росії. На його думку, не виключено, що в ході їх той отримав у РФ російський паспорт або якийсь інший статус, наприклад «статус біженця». На думку юриста, свідчень співпраці Шарія з російськими структурами більш ніж достатньо.

До слова, нещодавно у Харкові двох депутатів «Партії Шарія» позбавили мандатів.

Раніше Віктор Шарій, на якого зареєстровано «Партію Шарія», заявив, що не має жодного відношення до діяльності даної «політичної сили» і лише дав нотаріальну згоду на використання в ній свого прізвища. При чому зробив це за грошову винагороду у $500.

Міністерство юстиції України просить Окружний адміністративний суд Києва заборонити діяльність партії Шарія. ОАСК відкрив провадження за цим позовом. Дана справа буде розглянута в ОАСК за спрощеним позовного провадження з викликом сторін.

24 вересня 2021 року СБУ оголосила підозру керівництву «партії Шарія».

25 лютого того ж року СБУ оголосила Шарія у розшук. Раніше повідомлялося, що Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – «Державна зрада» і «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками». Сам Шарій тоді заявив, що «дякує СБУ за оголошення про підозру».

Також політолог назвав джерело фінансування Шарія і закликав силовиків перекрити його.