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    Російський співак, який виступав в окупованому Криму, хоче дати концерт на Харківщині

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    Артур Руденко виступав в окупованій РФ Ялті у 2016 році - Російський співак, який виступав в окупованому Криму, хоче дати концерт на Харківщині
    Артур Руденко виступав в окупованій РФ Ялті у 2016 році

    Російський співак збирається виступити з концертом у Лозовій

    У суботу, 15 травня, у місті Лозова Харківської області збирається виступити російський співак Артур Руденко, який після окупації Криму виступав на окупованому півострові.

    На це звернув увагу співзасновник проєктів «Декомунізація.Україна» та «Мова.Харків» Вадим Поздняков.

    «Завтра у місті Лозова, що на Харківщині, планує виступити російський співак Артур Руденко, який до цього виступав в окупованому Криму. Я вже надіслав звернення до СБУ і ДПСУ, проте вони туди не встигнуть дійти», – написав активіст у Facebook.

    Зазначимо, що Артур Руденко виступав в окупованій РФ Ялті у 2016 році.

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    Раніше повідомлялося, що у центрі Києва охорона російського репера напала на чоловіка через запитання про Крим (відео).

    Теги: Крим Росія музика Харківщина Україна концерт співак
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