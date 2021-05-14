Російський співак, який виступав в окупованому Криму, хоче дати концерт на Харківщині

Артур Руденко виступав в окупованій РФ Ялті у 2016 році

Російський співак збирається виступити з концертом у Лозовій

У суботу, 15 травня, у місті Лозова Харківської області збирається виступити російський співак Артур Руденко, який після окупації Криму виступав на окупованому півострові.

На це звернув увагу співзасновник проєктів «Декомунізація.Україна» та «Мова.Харків» Вадим Поздняков.

«Завтра у місті Лозова, що на Харківщині, планує виступити російський співак Артур Руденко, який до цього виступав в окупованому Криму. Я вже надіслав звернення до СБУ і ДПСУ, проте вони туди не встигнуть дійти», – написав активіст у Facebook.

Зазначимо, що Артур Руденко виступав в окупованій РФ Ялті у 2016 році.

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