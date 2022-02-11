Мендель зізналася, що президент Зеленський хотів потрапити на обкладинку Men’s Health

Мендель розповіла, що розмірковувала про розміщення свого фото на обкладинці Playboy

Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель повідомила, що глава держави хотів потрапити на обкладинку журналу Men's Health. Про це вона писала у своїй статті для видання Kyiv Post.

«Минулого року, на мій подив, мені запропонували місце на одній із 12 обкладинок Playboy. На підтримку цього рішення зіграла моя бесіда з моїм колишнім начальником, президентом України влітку 2021 року – досить невимушений обід, на якому ми обговорювали можливості роботи з міжнародними ЗМІ. Потім Володимир Зеленський попросив мене поговорити з журналом Men's Health про те, щоб він потрапив на обкладинку», – йдеться в ній.

Вона розповіла, що домовитися про фото президента на обкладинці чоловічого журналу не вийшло, а на публікацію її фото в Playboy у прессекретарки не вистачило сміливості, хоча представники журналу обіцяли опублікувати неоголене тіло.

«Playboy вже давно намагається отримати інтерв'ю у політичних діячів, бажано з фотосесією з деякою часткою відвертості. Адже політика, як і влада, залишається однією з найсексуальніших моделей», – наголосила вона.

За її словами, Playboy став дуже патріотичним журналом, тому що виходить в Україні українською мовою.

Зазначимо, Men's Health (англ. «Чоловіче здоров'я») – щомісячний чоловічий журнал. Видається у 47 країнах світу. Основні рубрики журналу: секс, здоров'я, кар'єра, фітнес, швидкість, харчування, стрес, відносини, техніка, стиль.

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