Мендель обрала дивний образ до Нового року (відео)
Юлія Мендель похвалилася нарядами, в яких збирається святкувати Новий рік
Колишня прессекретарка Володимира Зеленського для новорічних свят обрала плаття чорного кольору. Своїм святковим образом вона поділилася в Instagram.
«А ви вже підібрали образ до Нового року?» – запитала Мендель під відео, на якому вона позує у сукнях.
Цікаво, що зустрічати Новий рік колишня прессекретарка Зеленського планує в чорному.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Раніше повідомлялося, що колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель вдалася в економічні тонкощі країни Піднебесної і застерегла про наслідки, яких не помічає Захід, бо сильно захоплений можливим військовим вторгненням Росії в Україну.
Нагадаємо, Мендель осоромилася в соцмережі, коли надрукувала повідомлення із купою помилок. Також колишня прессекретарка Володимира Зеленського опублікувала у Instagram таємниче фото. На знімку її ніжно обнімає чиясь рука.