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    Мендель обрала дивний образ до Нового року (відео)

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    Колишня прессекретарка Володимира Зеленського планує провести Новий рік у чорному - Мендель обрала дивний образ до Нового року (відео)
    Колишня прессекретарка Володимира Зеленського планує провести Новий рік у чорному
    фото: УНІАН

    Юлія Мендель похвалилася нарядами, в яких збирається святкувати Новий рік

    Колишня прессекретарка Володимира Зеленського для новорічних свят обрала плаття чорного кольору. Своїм святковим образом вона поділилася в Instagram.

    «А ви вже підібрали образ до Нового року?» – запитала Мендель під відео, на якому вона позує у сукнях.

    Цікаво, що зустрічати Новий рік колишня прессекретарка Зеленського планує в чорному.

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    Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

    Раніше повідомлялося, що колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель вдалася в економічні тонкощі країни Піднебесної і застерегла про наслідки, яких не помічає Захід, бо сильно захоплений можливим військовим вторгненням Росії в Україну.

    Нагадаємо, Мендель осоромилася в соцмережі, коли надрукувала повідомлення із купою помилок. Також колишня прессекретарка Володимира Зеленського опублікувала у Instagram таємниче фото. На знімку її ніжно обнімає чиясь рука.

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    Теги: Instagram Юлія Мендель
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    Мендель обрала дивний образ до Нового року (відео)