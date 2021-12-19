Мендель обрала дивний образ до Нового року (відео)

Колишня прессекретарка Володимира Зеленського планує провести Новий рік у чорному

Юлія Мендель похвалилася нарядами, в яких збирається святкувати Новий рік

Колишня прессекретарка Володимира Зеленського для новорічних свят обрала плаття чорного кольору. Своїм святковим образом вона поділилася в Instagram.

«А ви вже підібрали образ до Нового року?» – запитала Мендель під відео, на якому вона позує у сукнях.

Цікаво, що зустрічати Новий рік колишня прессекретарка Зеленського планує в чорному.

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Раніше повідомлялося, що колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель вдалася в економічні тонкощі країни Піднебесної і застерегла про наслідки, яких не помічає Захід, бо сильно захоплений можливим військовим вторгненням Росії в Україну.

Нагадаємо, Мендель осоромилася в соцмережі, коли надрукувала повідомлення із купою помилок. Також колишня прессекретарка Володимира Зеленського опублікувала у Instagram таємниче фото. На знімку її ніжно обнімає чиясь рука.