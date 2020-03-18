Україна у цьому місяці перейде на літній час
У 2020 році стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед з 28 на 29 березня
Україна у 2020 році знову буде переходити з зимового на літній час.
Традиційно країна переводить стрілки годинника в останню неділю березня.
У 2020 році о 3.00 годині з 28 на 29 березня стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед.
Годинник переводять на літній час, щоб людина могла працювати довше і використовувати при цьому менше штучного освітлення.
На думку вчених, людський організм набагато легше переносить перехід на зимовий час, ніж на літній.
Як легко перейти на літній час: поради
1. Лягайте спати щодня на 15 хвилин раніше, ніж напередодні.
2. Забезпечте собі умови для засинання: провітріть приміщення, засинайте в тиші і темряві, не користуйтеся гаджетами перед сном.
3. Ідеальна температура для сну – не більше 18-20 градусів за Цельсієм.
4. Не стимулюйте організм перед сном міцним чаєм, кавою чи алкогольними напоями.
5. Вечеряйте не пізніше, ніж за 2-3 години перед сном.
6. Влаштуйте собі піші прогулянки на свіжому повітрі.
7. Перед переведенням годинників підготуйте собі сніданок і одяг звечора, щоб зекономити трохи часу зранку.
8. Увімкніть зранку ритмічну музику, вона забезпечить вам бадьорий підйом і надасть позитивної енергії на весь робочий день.
9. Легко прожене сонливість контрастний душ.
До слова, вперше переводити годинник запропонували у 1784 році. Це зробив посол США у Франції Бенджамін Франклін. Рішення було прийняте з метою економії свічок. Винахід переходу саме на літній час приписують англійцю Вільяму Уіллету.
В Україні годинник переводять з 1981 року.