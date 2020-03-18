Україна у цьому місяці перейде на літній час



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Годинник переводять на літній час, щоб людина могла працювати довше і використовувати при цьому менше штучного освітлення

У 2020 році стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед з 28 на 29 березня

Україна у 2020 році знову буде переходити з зимового на літній час.

Традиційно країна переводить стрілки годинника в останню неділю березня.

У 2020 році о 3.00 годині з 28 на 29 березня стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед.

Годинник переводять на літній час, щоб людина могла працювати довше і використовувати при цьому менше штучного освітлення.

На думку вчених, людський організм набагато легше переносить перехід на зимовий час, ніж на літній.

Як легко перейти на літній час: поради

1. Лягайте спати щодня на 15 хвилин раніше, ніж напередодні.

2. Забезпечте собі умови для засинання: провітріть приміщення, засинайте в тиші і темряві, не користуйтеся гаджетами перед сном.

3. Ідеальна температура для сну – не більше 18-20 градусів за Цельсієм.

4. Не стимулюйте організм перед сном міцним чаєм, кавою чи алкогольними напоями.

5. Вечеряйте не пізніше, ніж за 2-3 години перед сном.

6. Влаштуйте собі піші прогулянки на свіжому повітрі.

7. Перед переведенням годинників підготуйте собі сніданок і одяг звечора, щоб зекономити трохи часу зранку.

8. Увімкніть зранку ритмічну музику, вона забезпечить вам бадьорий підйом і надасть позитивної енергії на весь робочий день.

9. Легко прожене сонливість контрастний душ.

До слова, вперше переводити годинник запропонували у 1784 році. Це зробив посол США у Франції Бенджамін Франклін. Рішення було прийняте з метою економії свічок. Винахід переходу саме на літній час приписують англійцю Вільяму Уіллету.

В Україні годинник переводять з 1981 року.