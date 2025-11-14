Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України

«Вони потрібні там», – додав канцлер

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента України Володимира Зеленського забезпечити, щоб молоді українські чоловіки не приїжджали до Німеччини у дедалі більшій кількості. Мерц зробив таку заяву під час телефонної розмови з Зеленським, що відбулася 13 листопада. Слова канцлера наводить dw, пише «Главком».

«Сьогодні під час тривалої телефонної розмови я попросив українського президента забезпечити, щоб молоді чоловіки, зокрема, з України не приїжджали до Німеччини у великій кількості – у дедалі більшій кількості – а служили своїй країні», – сказав Мерц. «Вони потрібні там», – додав канцлер ФРН.

Нагадаємо, лідер Християнсько-соціального союзу Маркус Зьодер виступив з пропозицією обмежити вʼїзд до Німеччини молодих чоловіків з України. Політик закликає Європейський Союз вплинути на Київ для посилення правил виїзду.

До слова, у Німеччині зафіксували збільшення кількості працездатних українців, які наразі працюють в країні. За даними німецького Федерального інституту демографічних досліджень (BIB), протягом останніх трьох років ця цифра зросла втричі

Як відомо, у Німеччині побільшало українців, які просять захисту, після скасування в Україні заборони на виїзд чоловіків 18-22 років.

Варто зазначити, уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. 28 серпня прикордонники почали випускати з України чоловіків віком 18-22 років.