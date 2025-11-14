Головна Новини
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України
фото: Офіс президента

«Вони потрібні там», – додав канцлер

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента України Володимира Зеленського забезпечити, щоб молоді українські чоловіки не приїжджали до Німеччини у дедалі більшій кількості. Мерц зробив таку заяву під час телефонної розмови з Зеленським, що відбулася 13 листопада. Слова канцлера наводить dw, пише «Главком».

«Сьогодні під час тривалої телефонної розмови я попросив українського президента забезпечити, щоб молоді чоловіки, зокрема, з України не приїжджали до Німеччини у великій кількості – у дедалі більшій кількості – а служили своїй країні», – сказав Мерц. «Вони потрібні там», – додав канцлер ФРН.

Нагадаємо, лідер Християнсько-соціального союзу Маркус Зьодер виступив з пропозицією обмежити вʼїзд до Німеччини молодих чоловіків з України. Політик закликає Європейський Союз вплинути на Київ для посилення правил виїзду.

До слова, у Німеччині зафіксували збільшення кількості працездатних українців, які наразі працюють в країні. За даними німецького Федерального інституту демографічних досліджень (BIB), протягом останніх трьох років ця цифра зросла втричі

Як відомо, у Німеччині побільшало українців, які просять захисту, після скасування в Україні заборони на виїзд чоловіків 18-22 років.

Варто зазначити, уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. 28 серпня прикордонники почали випускати з України чоловіків віком 18-22 років.

Сьогодні, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
