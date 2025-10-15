Головна Світ Соціум
Дозвіл на виїзд 18-22-річних. У Німеччині різко зросла кількість українських біженців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Протягом літа загальна кількість українських біженців в Німеччині зросла
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За даними Міністерства внутрішніх справ Німеччини, у травні через реєстраційну систему «Free» було розподілено 7961 українця, у серпні – 11 277, а у вересні – 18 755

У Німеччині побільшало українців, які просять захисту, після скасування в Україні заборони на виїзд чоловіків 18-22 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Welt.

Речниця Федерального міністерства внутрішніх справ заявила, що «від приблизно 100 на тиждень до набуття чинності правила до близько 1000 на тиждень наразі». Наскільки це «тимчасове явище», «на цей час неможливо оцінити».

Зазначається, що протягом літа загальна кількість українських біженців в Німеччині зросла. За даними Міністерства внутрішніх справ, у травні через реєстраційну систему «Free» було розподілено 7961 українця, у серпні – 11 277, а у вересні – 18 755. Особи, які шукають захисту з України, отримують дозвіл на проживання відповідно до статті 24 Закону про проживання, що дає їм право на негайний доступ до ринку праці та соціальних послуг.

Як повідомлялося, у вересні польські прикордонники зафіксували значне збільшення кількості українців віком 18-22 років, які в'їхали до Польщі. За даними прикордонної служби, порівняно з серпнем, кількість таких в'їздів зросла більш ніж у 10 разів. Також спостерігається значне зростання кількості тих, хто виїхав з Польщі до України – це збільшення у 3,5 раза.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків віком 18-22 років спрямований на збереження української молоді, щоб батьки не вивозили підлітків, які не закінчили в Україні школу, а дозволили дітям спокійно навчатися. 

Нагадаємо, уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. 28 серпня прикордонники почали випускати з України чоловіків віком 18-22 років.

Теги: українці робота Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Дозвіл на виїзд 18-22-річних. У Німеччині різко зросла кількість українських біженців
Дозвіл на виїзд 18-22-річних. У Німеччині різко зросла кількість українських біженців
