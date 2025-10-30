Головна Світ Політика
Президент Туреччини і німецький канцлер посварилися через Газу

Президент Туреччини і німецький канцлер посварилися через Газу
Реджеп Тайіп Ердоган заявляв, що не вважає ХАМАС терористичною організацією, а навпаки – «організацією опору»
Туреччина підтримує хороші відносини з організацією ХАМАС та негативно відгукується про Ізраїль

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц посварилися під час пресконференції в Анкарі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Welt.

Мерц, відповідаючи на запитання журналістів про ситуацію в Газі, зазначив, що Ізраїль став притулком для мільйонів євреїв, які пережили Голокост. Політик додав, що Ізраїль скористався правом на самооборону. І, якби ХАМАС вирішив раніше звільнити заручників і скласти зброю, тоді війна закінчилася б одразу. «Тому Німеччина завжди буде твердо на боці держави Ізраїль», – сказав він.

Тим часом Ердоган заявив, що Ізраїль, попри перемир'я, вдарив по цілях у Газі. «Вони атакують Газу не тільки зброєю, але завжди прагнули підпорядкувати Газу голодом і геноцидом, і це триває досі», – вважає турецький лідер.

Нагадаємо, Ізраїль завдав ударів по Газі, звинувативши бойовиків ХАМАС у порушенні угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва США. Угода про припинення вогню була укладена за посередництва США 10 жовтня і припинила військові дії, розпочаті смертельними атаками ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року. Однак обидві сторони звинувачують одна одну у порушеннях.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що на Близькому Сході встановлено міцний мир, який, на його думку, має шанс стати вічним.

