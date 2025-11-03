Німеччина хоче припинити імпорт російської сталі

Віцеканцлер Німеччини виступив за повне припинення імпорту російської сталі та збільшення її виробництва в Європі

Віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль закликав якнайшвидше зупинити імпорт сталі з Росії та розвивати її виробництво всередині ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецьке видання Spiegel.

Напередодні «сталевого саміту» у відомстві канцлера ФРН Ларс Клінгбайль заявив, що Європа повинна повністю припинити імпорт російської сталі. За його словами, нині російські сталеві сляби, які переробляють у ЄС, залишаються поза санкціями, що суперечить європейській політиці стримування Росії.

«Російські сталеві сляби, які потім обробляють у ЄС, досі не під санкціями. Важко пояснити працівникам нашої сталевої галузі, чому Європа все ще дозволяє Путіну доступ до свого ринку», – зазначив Клінгбайль.

Клінгбайль наголосив на потребі збільшення виробництва сталі у Німеччині та в інших країнах Європи, особливо кліматично чистої. Він додав, що у стратегічних галузях, як-от інфраструктура чи автомобільна промисловість, перевагу слід віддавати європейській сталі.

Нагадаємо, що за підсумками 2024 року, Європейський Союз імпортував з Росії 5,34 млн тонн продукції гірничо-металургійного комплексу. Попри санкції, російські виробники продовжують отримувати значні доходи від експорту продукції в ЄС – минулого року ця сума перевищила €2,5 млрд.

Запровадження повної заборони на імпорт російських слябів, чавуну та залізорудної сировини до Євросоюзу дозволить позбавити економіку Росії від валютної виручки обсягом понад 10 млрд євро. Це сума, яку російські компанії зможуть отримати від продажу сировини та сталевих напівфабрикатів європейським клієнтам протягом наступних кількох років, оскільки заборона на їх постачання до ЄС відтермінована до 2028 року. Про це заявив президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков під час виступу на міжнародній конференції Fair play у Києві, яку організував Офіс президента.