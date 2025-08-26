Головна Країна Політика
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: уряд ухвалив рішення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: уряд ухвалив рішення
фото: Юлія Свириденко/Telegram

Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон

Сьогодні, 26 серпня, уряд оновив порядок перетину державного кордону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку.

«Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови», – наголосила Свириденко.

До слова, Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт, який значно посилює відповідальність за порушення, пов'язані з перетином державного кордону. Документ передбачає кримінальну відповідальність за незаконний виїзд та порушення встановленого терміну перебування за межами України для чоловіків призовного віку.

Згідно з проєктом закону, Кримінальний кодекс України пропонується доповнити новою частиною до статті 332-2. За незаконний перетин або спробу незаконного перетинання державного кордону в умовах воєнного чи надзвичайного стану – будь-яким способом поза пунктами пропуску, без відповідних документів чи з їх підробкою – передбачається: штраф від 7 до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тис. до 170 тис. грн), або позбавлення волі на строк до трьох років.

Теги: Юлія Свириденко Кабмін кордон

Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: уряд ухвалив рішення
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: уряд ухвалив рішення
