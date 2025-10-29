Головна Світ Соціум
Незвичайні штрафи у Чехії. Про які заборони варто знати українцям

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Знання деяких штрафів у Чехії допоможуть вам заощадити
фото: Unsplash

Знання деяких штрафів у Чехії допоможуть вам заощадити до 10 тис. крон

Українка, яка мешкає у Чехії, поділилася в мережі важливими та водночас не банальними штрафами, про які варто знати. Про це розповідає «Главком» із посиланням на відео у TikTok.

Їжа в громадському транспорті

Серед незвичних штрафів у Чехії українка виділила заборону їсти в автобусах. За це порушення вам доведеться сплатити штраф до 1000 крон – це близько 2019 грн. Крім цього, не варто залишати після себе сміття в транспорті.

Світловідбивні елементи

Якщо ви вирішили поїхати в Чехії на своєму авто без світловідбивних елементів, коли на вулиці вже темно, то на вас чекає чималий штраф. Сума штрафу за відсутність світловідбивних елементів у темний час доби складає 2000 крон.

Вигул домашніх улюбленців

У Чехії потрібно вигулювати своїх тварин лише на повідку. Якщо відпустити свого собаку гуляти без повідця, така прогулянка обійдеться вам майже у 10 тис. крон.

Сніг на тротуарах

Взимку в Чехії потрібно дбати про те, щоб на тротуарі вашого будинку не було снігу. Тож, якщо не прибрати сніг біля ґанку, вам може загрожувати штраф у розмірі до 10 тис. крон.

Годування птахів

У Чехії не всюди можна годувати птахів. Щоб уникнути штрафу звертайте увагу на знаки біля водойм чи парків, або дізнайтеся про це заздалегідь. Якщо ви кинете качкам хліб у забороненому для цього місці, вам доведеться заплатити штраф – 5 тис. крон.

Раніше «Главком» повідомляв про те, скільки українських біженців у ЄС і де їх найбільше. На кінець літа 2025 року понад 4,37 млн громадян України, які вимушено залишили свої домівки через повномасштабну війну, отримали тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу.

Також повідомлялося, що Чехія передасть Україні власний супутник для спостереження, який дозволить проводити незалежний моніторинг території, отримувати точні знімки та відстежувати радіочастотний спектр. Проєкт стане першим такого роду прямим внеском чеської держави в зміцнення обороноздатності України.

