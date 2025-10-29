Незвичайні штрафи у Чехії. Про які заборони варто знати українцям

Знання деяких штрафів у Чехії допоможуть вам заощадити до 10 тис. крон

Українка, яка мешкає у Чехії, поділилася в мережі важливими та водночас не банальними штрафами, про які варто знати. Про це розповідає «Главком» із посиланням на відео у TikTok.

Їжа в громадському транспорті

Серед незвичних штрафів у Чехії українка виділила заборону їсти в автобусах. За це порушення вам доведеться сплатити штраф до 1000 крон – це близько 2019 грн. Крім цього, не варто залишати після себе сміття в транспорті.

Світловідбивні елементи

Якщо ви вирішили поїхати в Чехії на своєму авто без світловідбивних елементів, коли на вулиці вже темно, то на вас чекає чималий штраф. Сума штрафу за відсутність світловідбивних елементів у темний час доби складає 2000 крон.

Вигул домашніх улюбленців

У Чехії потрібно вигулювати своїх тварин лише на повідку. Якщо відпустити свого собаку гуляти без повідця, така прогулянка обійдеться вам майже у 10 тис. крон.

Сніг на тротуарах

Взимку в Чехії потрібно дбати про те, щоб на тротуарі вашого будинку не було снігу. Тож, якщо не прибрати сніг біля ґанку, вам може загрожувати штраф у розмірі до 10 тис. крон.

Годування птахів

У Чехії не всюди можна годувати птахів. Щоб уникнути штрафу звертайте увагу на знаки біля водойм чи парків, або дізнайтеся про це заздалегідь. Якщо ви кинете качкам хліб у забороненому для цього місці, вам доведеться заплатити штраф – 5 тис. крон.

