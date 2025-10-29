Головна Світ Соціум
Безпека жінок в Німеччині: опитування продемонструвало тривожну тенденцію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Німеччина має проблеми із безпекою громадян
фото: rnd.de

55% жінок у Німеччині не відчувають безпеки на вулицях і вокзалах

Більше половини жінок у Німеччині заявили, що почуваються некомфортно у громадських місцях. Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом громадської думки Civey на замовлення медіагрупи Funke, пише «Главком» із посиланням на Spiegel.

Жителів запитували про їхнє відчуття безпеки на вулицях, у громадському транспорті, парках та на вокзалах. 55% опитаних жінок зазначили, що не почуваються в безпеці в жодному із запропонованих громадських місць. Найгірше сприймаються клуби та вокзали – лише 14% жінок сказали, що почуваються там у безпеці. Серед усіх учасників опитування, включаючи чоловіків, майже половина (49%) відповіли, що не почуваються в безпеці в жодному з названих громадських місць.

Опитування проводилося з 23 по 27 жовтня серед 5 тис. осіб віком від 18 років і було приурочене до дискусії, спричиненої висловлюванням канцлера Фрідріха Мерца про «міський ландшафт» у контексті суспільної безпеки та міграції.

Мерц, обговорюючи прогрес у міграційній політиці, зазначив: «Але, звичайно, у міському ландшафті в нас досі є ця проблема, і тому федеральний міністр внутрішніх справ зараз активно працює над тим, щоб у великому масштабі здійснювати повернення (депортації)». Пізніше він уточнив, що проблеми нібито створюють ті мігранти, які не мають постійного дозволу на проживання, не працюють і не дотримуються правил Німеччини.

Ці висловлювання Мерца багато хто сприйняв як нечіткі, а дехто – навіть як расистські. Через його заяву про «міський ландшафт» кілька днів тривають протести у багатьох німецьких містах.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул закликав західних союзників надати рішучу підтримку Україні. 

