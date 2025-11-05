Робота українських біженців у Німеччині – дослідження показало новий тренд

Дані дослідження свідчать про те, що найбільш кваліфіковані українці прибули до Німеччини під час першої хвилі біженців, які тікали від війни

У Німеччині зафіксували збільшення кількості працездатних українців, які наразі працюють в країні. За даними німецького Федерального інституту демографічних досліджень (BIB), протягом останніх трьох років ця цифра зросла втричі, інформує «Главком».

Вчені зазначають, що влітку 2022 року на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 16% біженців у Німеччині були працевлаштовані. Однак у 2025 році йдеться вже про 51% працевлаштованих українців. «Багатьом українкам і українцям вдалося знайти роботу після проходження інтеграційних і мовних курсів», – повідомив голова дослідницької групи Андреас Етте.

У дослідженні брали участь українські біженці, яких почали опитувати ще з 2022 року кожні півроку. А у 2024 році серед респондентів з’явилися біженці, що пізніше отримали притулок у Німеччині. У інституті зазначають, крім покращення системи працевлаштування українців у Німеччині, їм почала подобатися сама робота.

Дослідники заявили, що з 2023 року кількість українців віком 20-50 років, які стверджували, що вони задоволені роботою, або дуже задоволені – зросла з 87% до 94%. BIB також дослідив те, що найбільш кваліфіковані українці прибули до ФРН під час першої хвилі біженців на початку вторгнення. За словами експертів, з часом середній рівень освіти біженців з України знизився.

Раніше «Главком» писав про те, що до Швейцарії почало прибувати все більше українців після прийнятого Україною закону про виїзд чоловіків 18-22 років. Це також підтверджують у Державному секретаріаті з міграції Швейцарії (SEM). У відомстві зазначають, що саме після набуття чинності закону України про виїзд чоловіків певної вікової категорії, збільшилася кількість клопотань про надання притулку у багатьох країнах ЄС, а також у Швейцарії.

Повідомлялося, що у Чехії планують скоротити соціальні виплати українським біженцям та змінити умови тимчасового захисту. Причиною цього, за словами місцевого уряду, є дозвіл України на виїзд чоловіка 18-22 років за кордон. Адже щотижня до Чехії прибуває 3 тис. українців.