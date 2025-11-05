Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Робота українських біженців у Німеччині – дослідження показало новий тренд

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Робота українських біженців у Німеччині – дослідження показало новий тренд
У Німеччині зросла частка українців, яким почала подобатися їхня робота в країні
фото: з відкритих джерел

Дані дослідження свідчать про те, що найбільш кваліфіковані українці прибули до Німеччини під час першої хвилі біженців, які тікали від війни

У Німеччині зафіксували збільшення кількості працездатних українців, які наразі працюють в країні. За даними німецького Федерального інституту демографічних досліджень (BIB), протягом останніх трьох років ця цифра зросла втричі, інформує «Главком».

Вчені зазначають, що влітку 2022 року на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 16% біженців у Німеччині були працевлаштовані. Однак у 2025 році йдеться вже про 51% працевлаштованих українців. «Багатьом українкам і українцям вдалося знайти роботу після проходження інтеграційних і мовних курсів», – повідомив голова дослідницької групи Андреас Етте.

У дослідженні брали участь українські біженці, яких почали опитувати ще з 2022 року кожні півроку. А у 2024 році серед респондентів з’явилися біженці, що пізніше отримали притулок у Німеччині. У інституті зазначають, крім покращення системи працевлаштування українців у Німеччині, їм почала подобатися сама робота.

Дослідники заявили, що з 2023 року кількість українців віком 20-50 років, які стверджували, що вони задоволені роботою, або дуже задоволені – зросла з 87% до 94%. BIB також дослідив те, що найбільш кваліфіковані українці прибули до ФРН під час першої хвилі біженців на початку вторгнення. За словами експертів, з часом середній рівень освіти біженців з України знизився.

Раніше «Главком» писав про те, що до Швейцарії почало прибувати все більше українців після прийнятого Україною закону про виїзд чоловіків 18-22 років. Це також підтверджують у Державному секретаріаті з міграції Швейцарії (SEM). У відомстві зазначають, що саме після набуття чинності закону України про виїзд чоловіків певної вікової категорії, збільшилася кількість клопотань про надання притулку у багатьох країнах ЄС, а також у Швейцарії.

Повідомлялося, що у Чехії планують скоротити соціальні виплати українським біженцям та змінити умови тимчасового захисту. Причиною цього, за словами місцевого уряду, є дозвіл України на виїзд чоловіка 18-22 років за кордон. Адже щотижня до Чехії прибуває 3 тис. українців.

Читайте також:

Теги: робота біженці українці за кордоном Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трудова міграція: емоцій більше, ніж економіки
Трудова міграція: емоцій більше, ніж економіки
15 жовтня, 20:47
Науковці порадили, як краще запам'ятати те, що вам потрібно
Учені назвали найефективніший спосіб щось запам'ятати
13 жовтня, 08:18
Німеччина не може збивати російські дрони через конституційні обмеження
Стало відомо, чому Німеччина не може збивати російські дрони над своєю територією
11 жовтня, 06:02
Німці не підтримують виплату допомоги з безробіття українським біженцям
Німці не підтримують виплату допомоги з безробіття українським біженцям: нове опитування показує зростання критики
19 жовтня, 04:47
Кількість українських чоловіків віком від 18 до 22 років, які в’їжджають до країни, останнім часом різко зросла
Німеччина пропонує обмежити в’їзд молодих українців
24 жовтня, 08:44
Міністр оборони заявив, що Росія намагається створити невизначеність порушеннями повітряного простору та польотами дронів
Міністр оборони Німеччини зробив несподівану заяву про дрони над аеропортами
5 жовтня, 20:49
У скоєному підозрюють китайських хакерів
Безпрецедентна атака: хакери зламали технологічних та юридичних гігантів США
8 жовтня, 13:10
Берлін отримав від США нову пропозицію
США запропонували Берліну відстрочку щодо нафтових санкцій проти РФ – Bloomberg
28 жовтня, 10:43
Уряд ФРН реалізує наступний етап своєї політики в галузі мінімальної заробітної плати
Уряд Німеччини вирішив підвищити мінімальну оплату: яку суму отримуватимуть працівники
30 жовтня, 21:24

Соціум

«Це шок, але передбачуваний»: ООН доповів про розрив у кліматичних зобов'язаннях
«Це шок, але передбачуваний»: ООН доповів про розрив у кліматичних зобов'язаннях
Робота українських біженців у Німеччині – дослідження показало новий тренд
Робота українських біженців у Німеччині – дослідження показало новий тренд
Іран звільнив двох громадян Франції, яких утримував з 2022 року
Іран звільнив двох громадян Франції, яких утримував з 2022 року
Московський аеропорт «Шереметьєво» витратить майже $100 тис. на захист від дронів
Московський аеропорт «Шереметьєво» витратить майже $100 тис. на захист від дронів
Авіакатастрофа у США: троє загиблих, десятки поранених
Авіакатастрофа у США: троє загиблих, десятки поранених
Боснія: пожежа в будинку для людей похилого віку забрала життя щонайменше 10 осіб
Боснія: пожежа в будинку для людей похилого віку забрала життя щонайменше 10 осіб

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Вчора, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua