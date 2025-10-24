Головна Світ Політика
Німеччина пропонує обмежити в'їзд молодих українців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Німеччина пропонує обмежити в’їзд молодих українців
Кількість українських чоловіків віком від 18 до 22 років, які в’їжджають до країни, останнім часом різко зросла
фото: Уніан (ілюстративне)

Політики закликають посилити контроль за приїздом молодих українських чоловіків до Німеччини

Лідер Християнсько-соціального союзу Маркус Зьодер виступив з пропозицією обмежити вʼїзд до Німеччини молодих чоловіків з України. Політик закликає Європейський Союз вплинути на Київ для посилення правил виїзду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

«Необхідно взяти під контроль і скоротити швидке зростання кількості молодих українців, які прибувають до Німеччини. ЄС і Берлін мають переконати Україну переглянути послаблення виїзних обмежень. Нікому не буде користі, якщо дедалі більше молодих чоловіків залишатимуть Україну замість того, щоб захищати її», – каже він.

Після того як Київ наприкінці серпня скасував заборону на виїзд чоловіків віком від 18 до 22 років, Німеччина зіткнулася з різким зростанням заявок на отримання захисту – з приблизно 100 до тисячі на тиждень.

Варто зазначити, що баварська влада закликає посилити контроль за приїздом молодих українців і скоротити обсяг соціальної допомоги, що надається громадянам призовного віку. На думку представників регіону, Німеччина повинна одночасно зберігати підтримку України зброєю і гуманітарною допомогою, але очікувати, що чоловіки також захищатимуть свою країну. Крім того, пропонується збільшити кількість відмов за заявками на захист і створити спеціальні центри для депортації.

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії до Німеччини прибули понад 1,2 млн українців. Українські біженці одразу отримують цивільну допомогу, тоді як інші мігранти – лише після розгляду заявки на притулок.

За інформацією Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини, кількість українських чоловіків віком від 18 до 22 років, які в’їжджають до країни, різко зросла. Якщо в серпні таких випадків було близько 19 на тиждень, то вже у вересні – понад тисячу, а в жовтні цифра піднялася до 1800 осіб щотижня.

Нагадаємо, більшість громадян Німеччини висловлюються проти виплати допомоги з безробіття (Bürgergeld) українським біженцям, згідно з результатами нового опитування INSA, проведеного для видання Bild. Лише 17% опитаних підтримують надання цієї допомоги українцям, тоді як 66% виступають проти.

До слова, уряд Німеччини планує скоротити державні виплати для новоприбулих українських біженців.  Згідно з проєктом закону, українці, які прибувають до Німеччини з 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть «допомогу для громадян», натомість їм виплачуватимуть меншу допомогу відповідно до закону про пільги для шукачів притулку.

Теги: українці біженці Німеччина

