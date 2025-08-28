З України почали виїжджати чоловіки віком 18-22 років – Держприкордонслужба

Перші охочі чоловіки віком 18–22 років прибули на пункти пропуску, аби виїхати за кордон

Від сьогодні, 28 серпня, прикордонники почали випускати з України чоловіків віком 18-22 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Демченко повідомив, що перші охочі виїхати за кордон прибули на пункти пропуску, а хтось навіть вже встиг виїхати з країни. Водночас, за словами речника ДПСУ, для жінок-депутаток норма ще не діє, бо скасування заборони не опубліковано.

Нагадаємо, уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану.

Як повідомлялося, для виїзду за кордон віком від 18 до 22 років чоловікам потрібно буде мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі. Норма не поширюється на осіб, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Вони можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.

Також 27 серпня уряд дозволив жінкам-депутаткам місцевих рад, що працюють на громадських засадах, безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

До слова, найчастіше спроби незаконного перетину кордону наразі фіксуються на ділянці з Румунією, тоді як на кордоні з Польщею їх найменше.