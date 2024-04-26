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Приклад незламності. Ветеран із біонічною рукою збирає дрони

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Приклад незламності. Ветеран із біонічною рукою збирає дрони
Микола Ворончук з Вінниччини збирає бойові дрони
фото Миколи Ворончука

Микола воював на Донецькому напрямку у складі 79-ї десантно-штурмової бригади

Микола Ворончук із Жмеринки, після важкого поранення на війні, втратив руку, але навіть з біонічним протезом збирає дрони. Про нього пише Вінниця.info.

Ще до повномасштабного вторгнення чоловік у вільний час лагодив повербанки та світильники. Він з дитинства вирішив стати електриком, і до повномасштабного вторгнення працював на «Укрзалізниці».

«Я в дитинстві любив конструювати, дуже часто втрапляв у ситуації, пов’язані із електрикою. Відверто, било током декілька разів, – розповідає Вінниця.info Микола Ворончук. – Ніколи не думав, що доведеться взяти до рук зброю. Коли почалась повномасштабна війна, я сам почав ходити на блок-пости, просити повістку. Проте в ТЦК мені відмовляли, через те, що я працював на залізниці і мав бронювання. На початку серпня 2022 року хотіли мобілізувати мого меншого брата. Мені вдалося домовився із воєнкомом, що я піду замість нього. Менший брат поїхав додому, а я – пішов на війну».

Микола воював на Донецькому напрямку у складі 79-ї десантно-штурмової бригади. З спочатку корегував артилерію, потім став навідником. В січні минулого року під час штурму окупантів отримав важке поранення, пролежав кілька годин на позиціях, чекаючи порятунку. Згадує, що росіяни цинічно розстріляли його побратимів, а його кинули помирати зі словами: «пустьсдохнеткак собака».

Миколі вдалося врятуватись, проте під час поранення в нього був турнікетний синдром. В Покровську бійцю ампутували руку. Микола проходив лікування у Дніпрі, потім у Вінниці, а після цього – протезування в клініці «Protezfoundation» у США. Саме там Миколі встановили розумний біонічний протез від «EsperBionics», зроблений в Україні.

Ветеран зазначає, що він постійно відчував підтримку родини, тому він не приніс війну додому. Зараз Микола також надає психологічну допомогу в клініці «Protezfoundation» та допомагає іншим військовим, які повертаються з війни із пораненнями.

Також варто додати, Микола зробив пропозицію руки та серця своїй коханій на концерті відомого українського артиста Артема Пивоварова у Вінниці, пише Район.in.ua.

Заради такого важливого вчинку співак навіть перервав свій виступ зі словами: «Якщо дозволите, з вашого дозволу, залишу цю людину на сцені, йому є що сказати...»

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Теги: безпілотник ветеран війна

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