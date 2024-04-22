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Найбільший виробник кольорових металів у Росії виводить бізнес у Китай

Ірина Міллер
glavcom.ua
Найбільший виробник кольорових металів у Росії виводить бізнес у Китай
фото з відкритих джерел

Перенесення потужностей до Китаю дасть змогу Потаніну уникнути санкцій

Російський гірничо-металургійний гігант «Норнікель» вирішив закрити мідний завод під Норильськом і побудувати новий у Китаї, не знайшовши рішення для його модернізації та завершення сірчаної програми через відмову західних постачальників технологій, а також під тиском нових санкцій, повідомив найбільший акціонер та голова компанії Володимир Потанін в інтерв'ю російському «Інтерфаксу», пише The Moscow Times. 

Перенесення потужностей до Китаю дозволить Потаніну побудувати завод за доступною технологією, забезпечить близькість до ринку збуту, вирішить питання з можливими санкціями, а також продовжить ланцюжок вартості для «Норнікеля», дозволивши увійти до батарейного бізнесу.

Для реалізації проєкту у Китаї, за словами голови «Норнікелю», планується створити спільне підприємство. Також планується, що компанія постачатиме новому заводу сировину через Північний морський шлях.

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Закриття заводу в Росії та будівництво нового заводу в Китаї буде синхронізовано: нові потужності в Китаї планується збудувати до середини 2027 року, підготувавши логістику.  

Нагадаємо, Європейський Союз готує 14-й пакет санкцій проти Росії. Сюди, ймовірно, ввійдуть нові покарання для порушників, які обходить санкційні обмеження.

Високопоставлений чиновник ЄС на брифінгу повідомив, що новий пакет включатиме каральні заходи проти тих, хто обходить наявні санкції проти Росії.

Водночас посадовець додав, що список осіб і організацій, чиї активи в ЄС мають бути заморожені, також, імовірно, буде знову розширено.

До слова, Рада ЄС остаточно затвердила закон про мінімальні правила покарання за порушення або обхід санкцій Євросоюзу.

У той час посилення американських санкцій змушує Росію грати в хованки. Поставками нафти до Індії, які найбільше постраждали від введення Вашингтоном обмежувальних заходів щодо російського тіньового флоту, останніми місяцями почали займатися нові, раніше нікому не відомі компанії. Про це пише Bloomberg з посиланням на трейдерів в Азійському регіоні та представників індійських нафтопереробних компаній.

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Наприклад, за їхніми словами, у січні-лютому великі обсяги для приватних та державних індійських НПЗ перевозили три раніше невідомі фірми: Blackford, Black Pearl та Vertex. Навряд чи вони проіснують довго – швидше за все кілька місяців, вважають учасники галузі.

Перевізники користуються легкістю реєстрації нових підприємств у таких містах, як Дубай та Гонконг. Інша перевага дрібних фірм полягає в тому, що їх легко замінити, багато хто існує менше року, каже Віктор Катона, провідний аналітик ринку сирої нафти Kpler.

Теги: санкції росія завод будівництво бізнес

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