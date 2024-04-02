Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Уряд Канади розповів, чи зможуть українці залишитися після закінчення терміну дії віз

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Уряд Канади розповів, чи зможуть українці залишитися після закінчення терміну дії віз
За весь час повномасштабної війни до Канади приїхали майже 250 тис. українських біженців
фото: Artur Widak/NurPhoto/picture alliance

Поки в Україні триває війна, Канада не відправить біженців додому, навіть якщо у них скінчився термін дії віз

Канада не відправить українців які прибули за програмою CUAET, додому, доки триває війна з Росією, навіть якщо термін дії їхніх віз закінчиться. Про це сказав міністр імміграції Марк Міллер, пише cimmigrationnews.com.

«Ми нікого не повертаємо перед обличчям агресії такого ядерного агресора, як Росія, і доки триває війна. Ми шукаємо кілька способів переконатися, що люди тут, у Канаді, у безпеці та прийняті, включно з майже 300 тис. людей, які зараз тікають від війни в Україні», – сказав Марк Міллер.

З 17 березня 2022 року по 27 лютого цього року Служба імміграції, біженців і громадянства Канади (IRCC) отримала 1 189 320 заяв за програмою тимчасового проживання CUAET. Із них були схвалені 960 091, але приїхали до Канади лиш чверть тих, кому надали візу – 248 726 українців.

Згідно з опитуваннями, приблизно 90% українців, які приїхали до Канади в рамках тимчасових заходів через війну в Україні, хочуть залишитися у країні. Але програма дає можливість перебувати у Канаді лише упродовж 3 років як тимчасові жителі з дозволом на роботу та навчання. При цьому громадські організації закликають уряд країни дати можливість українцям отримати дозвіл на постійне проживання.

До слова, міністр імміграції Канади Марк Міллер повідомив, що вперше в історії країни буде встановлене обмеження на кількість тимчасових мешканців.Також під обмеження потраплять іноземні студенти, іноземні працівники та шукачі притулку. Кількість тимчасових мешканців буде скорочено протягом наступних трьох років, а перше обмеження буде запроваджено вже у вересні цього року.

Загалом Канада планує скоротити кількість тимчасових мешканців до 5% від загальної чисельності населення (зараз таких людей у ​​країні 6,2%).

Раніше повідомлялося, що більшість канадців вважають, що Україна повинна продовжувати боротьбу проти вторгнення Росії, але одна третина вважає, що країна повинна домовитися про мирну угоду – навіть, якщо це означатиме відмову від окупованих агресором територій.

Читайте також: Канада повідомила, скільки готова прийняти біженців з України
Теги: війна українці біженці Канада візи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці змушені були вигадувати нові способи застосування дронів
Де наша зброя? Так можна і війну програти
31 березня, 13:44
Атестат та диплом відтепер є у «Дії»
Атестат та диплом у «Дії»: мережа вибухнула мемами
24 березня, 11:20
Минулого року в Росії з'явилося понад пів мільйона чоловіків із інвалідністю
Розвідка Британії зафіксувала стрімку тенденцію серед російських чоловіків
16 березня, 12:20
Переможниця Олена Наговіціна заявляє, що не звертає уваги на негативні коментарі та вже приміряє корону
Росіяни розкритикували переможницю конкурсу краси «Королева Далекого Сходу»
15 березня, 13:05
Тісна економічна співпраця з Пекіном забезпечує Росії великий ринок для збуту ресурсів, захист від майбутніх санкцій і сильного партнера для протистояння США
Розвідка США: Росія не планує починати війну з НАТО
12 березня, 08:19
Порівняно з кінцем грудня 2023 року найбільше абсолютне зростання кількості бенефіціарів спостерігалося в Німеччині, Чехії та Іспанії
Євростат повідомив, яка кількість українців користується тимчасовим захистом у ЄС
11 березня, 08:28
Данілов підкреслив, що пропозиції з урегулювання війни почнуться тільки після відновлення територіальної цілісності України
Данілов звернувся до тих українців, хто увірував у «слабкість Заходу»
6 березня, 10:19
За словами Пісторіуса, союзники не засмутилися через скандал навколо перехопленої розмови німецьких офіцерів
Міністр оборони Німеччини відповів, чи є рішення про відправку Taurus в Україну
5 березня, 22:40
Наразі офіційного рішення про повне скасування 8 березня як Міжнародного жіночого дня не існує
Скасування 8 Березня в Україні: чи буде вихідний у Міжнародний жіночий день
3 березня, 18:59

Соціум

Уряд Канади розповів, чи зможуть українці залишитися після закінчення терміну дії віз
Уряд Канади розповів, чи зможуть українці залишитися після закінчення терміну дії віз
Україна провела одну з найбільших атак дронів по території РФ – Reuters
Україна провела одну з найбільших атак дронів по території РФ – Reuters
У Фінляндії сталася стрілянина у школі: є загиблий
У Фінляндії сталася стрілянина у школі: є загиблий
Британська розвідка повідомила, до яких маневрів вдається РФ, аби приховати свої літаки
Британська розвідка повідомила, до яких маневрів вдається РФ, аби приховати свої літаки
Росія, що почала виганяти додому мігрантів, зіштовхнулася із неочікуваною проблемою
Росія, що почала виганяти додому мігрантів, зіштовхнулася із неочікуваною проблемою
Спільна операція СБУ та розвідки: нові деталі атаки на нафтопереробний завод у Татарстані
Спільна операція СБУ та розвідки: нові деталі атаки на нафтопереробний завод у Татарстані

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Поклоняюся і буду поклонятися. Як Онуфрій відреагував на дії Гундяєва?
53K
Митрополит Онуфрій відповів Кирилу на заклик вбивати українців (відео)
20K
Опитування показало ставлення українців до ухилянтів: неочікувані дані
16K
Воїн із передової звернувся до ухилянтів: Якщо ви люди й у вас є права, то хто ж тоді ми?
11K
Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
7602
Німеччина розкрила кількість переданих Україні танків Leopard

Новини

Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
Сьогодні, 06:04
Мінлива хмарність та дощ: прогноз погоди на 2 квітня
Сьогодні, 05:17
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Україну накрив пил з Сахари: у чому небезпека та як захиститися
Вчора, 10:33
Чергова атака на Харків, вибори в Туреччині: головне за ніч
Вчора, 06:19
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 1 квітня
Вчора, 04:50

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua