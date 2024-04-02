Уряд Канади розповів, чи зможуть українці залишитися після закінчення терміну дії віз

За весь час повномасштабної війни до Канади приїхали майже 250 тис. українських біженців

Поки в Україні триває війна, Канада не відправить біженців додому, навіть якщо у них скінчився термін дії віз

Канада не відправить українців які прибули за програмою CUAET, додому, доки триває війна з Росією, навіть якщо термін дії їхніх віз закінчиться. Про це сказав міністр імміграції Марк Міллер, пише cimmigrationnews.com.

«Ми нікого не повертаємо перед обличчям агресії такого ядерного агресора, як Росія, і доки триває війна. Ми шукаємо кілька способів переконатися, що люди тут, у Канаді, у безпеці та прийняті, включно з майже 300 тис. людей, які зараз тікають від війни в Україні», – сказав Марк Міллер.

З 17 березня 2022 року по 27 лютого цього року Служба імміграції, біженців і громадянства Канади (IRCC) отримала 1 189 320 заяв за програмою тимчасового проживання CUAET. Із них були схвалені 960 091, але приїхали до Канади лиш чверть тих, кому надали візу – 248 726 українців.

Згідно з опитуваннями, приблизно 90% українців, які приїхали до Канади в рамках тимчасових заходів через війну в Україні, хочуть залишитися у країні. Але програма дає можливість перебувати у Канаді лише упродовж 3 років як тимчасові жителі з дозволом на роботу та навчання. При цьому громадські організації закликають уряд країни дати можливість українцям отримати дозвіл на постійне проживання.

До слова, міністр імміграції Канади Марк Міллер повідомив, що вперше в історії країни буде встановлене обмеження на кількість тимчасових мешканців.Також під обмеження потраплять іноземні студенти, іноземні працівники та шукачі притулку. Кількість тимчасових мешканців буде скорочено протягом наступних трьох років, а перше обмеження буде запроваджено вже у вересні цього року.

Загалом Канада планує скоротити кількість тимчасових мешканців до 5% від загальної чисельності населення (зараз таких людей у ​​країні 6,2%).

Раніше повідомлялося, що більшість канадців вважають, що Україна повинна продовжувати боротьбу проти вторгнення Росії, але одна третина вважає, що країна повинна домовитися про мирну угоду – навіть, якщо це означатиме відмову від окупованих агресором територій.