Коли на вулицю виходять 5-10 тисяч ідейних мітингарів - це початок кінця для влади
Це треба вміти, — вигнати на мітинги тих, хто туди в принципі сподівався найближчі роки не ходити
Людей під Печерським судом десь до 5 тисяч.
І повірте моєму досвіду,— проплачених від ти хто вийшов сам — я відрізню легко. Тут проплачених немає.
І знову ж таки, повірте досвіду, коли на вулицю починає виходити 5-10 тисяч ідейних мітингарів — це початок кінця для влади.
А взагалі це треба вміти, — вигнати на мітинги тих, хто туди в принципі сподівався найближчі роки не ходити.
Я от не збирався. Але ж — «Ні» — сказала влада Володимир Зеленський, «Досить тобі прохлаждатись вдома на карантині — давай — шуруй на мітинг про дотримання закону, захист Конституції і твоїх прав!»
Ну я встав і пішов. Бо я громадянин який буде захищати свої права.
А ви як?
Всім задоволені?
Джерело: Блог Леоніда Ємця