Коли на вулицю виходять 5-10 тисяч ідейних мітингарів - це початок кінця для влади

Людей під Печерським судом десь до 5 тисяч.

І повірте моєму досвіду,— проплачених від ти хто вийшов сам — я відрізню легко. Тут проплачених немає.

І знову ж таки, повірте досвіду, коли на вулицю починає виходити 5-10 тисяч ідейних мітингарів — це початок кінця для влади.