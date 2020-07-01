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    Думки вголос

    Коли на вулицю виходять 5-10 тисяч ідейних мітингарів - це початок кінця для влади

    • Леонід Ємець

      Народний депутат 7 і 8 скликань

    • Розсилка
    Коли на вулицю виходять 5-10 тисяч ідейних мітингарів - це початок кінця для влади

    Це треба вміти, — вигнати на мітинги тих, хто туди в принципі сподівався найближчі роки не ходити

    Людей під Печерським судом десь до 5 тисяч.

    І повірте моєму досвіду,— проплачених від ти хто вийшов сам — я відрізню легко. Тут проплачених немає.

    І знову ж таки, повірте досвіду, коли на вулицю починає виходити 5-10 тисяч ідейних мітингарів — це початок кінця для влади.

    А взагалі це треба вміти, — вигнати на мітинги тих, хто туди в принципі сподівався найближчі роки не ходити.

    Я от не збирався. Але ж — «Ні» — сказала влада Володимир Зеленський, «Досить тобі прохлаждатись вдома на карантині — давай — шуруй на мітинг про дотримання закону, захист Конституції і твоїх прав!»

    Ну я встав і пішов. Бо я громадянин який буде захищати свої права.

    А ви як?
    Всім задоволені?

    Джерело: Блог Леоніда Ємця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Петро Порошенко активісти
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