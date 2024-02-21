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Російськомовні військові на фронті. Історик Грицак дав пораду стурбованим українцям

Катерина Іванова
glavcom.ua
Російськомовні військові на фронті. Історик Грицак дав пораду стурбованим українцям
фото з відкритих джерел

«На фронті багато, хто ставиться до російської мови, як до паління, як до поганої звички, від якої треба позбутися»

Першочергове питання зараз – це вистояти, а безпечно дискутувати про мову стане можливим тоді, коли Україна буде в Європі. Таку позицію висловив відомий історик Ярослав Грицак в інтерв'ю «Главкому».

На думку Грицака, зараз український народ досить травмований подіями війни, що впливає на спілкування всередині суспільства. «Ми всі травмовані. Я би дуже хотів, що після війни будемо нормально спілкуватися – але боюся, що це не реально. Не можна бути у війні і бути поза її впливами. Зараз важко дотримуватися меж нормальності, але й меж гідності», – підкреслив науковець.

Водночас Грицак наголосив, що заяви російськомовних лібералів, на кшталт того, що Україна втрачає свої демократичні цінності, є абсолютною нісенітницею. На його думку, такі заяви відображають втрату цими російськомовними лібералами свого ментального простору через повернення українців до своєї національної ідентичності.

«Наприклад, на фронті багато, хто ставиться на фронті до російської мови, як до паління, як до поганої звички, від якої треба позбутися. Тому мені не подобаються оці дискусії про мову, чи інші дискусії такого типу, бо зараз це не головне», – запевнив Ярослав Грицак.

Історик зауважив, що перше головне питання для українців – це як вистояти, друге питання стосується проведення необхідних реформ. Про мову та все інше доречною дискусія буде тоді, коли Україна буде в Європі, додав Грицак.

Нагадаємо, відомий український історик назвав видатних осіб, на яких потрібно рівнятися президенту Зеленському

Також директор Інституту української мови оцінив останні резонансні заяви Ірини Фаріон.

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Теги: Європа військові Україна стиль Ярослав Грицак

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