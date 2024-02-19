Головна Світ Політика
search button user button menu button

Урсула Фон дер Ляйєн очолить Єврокомісію вдруге? Видання Bild розкрило подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Урсула Фон дер Ляйєн очолить Єврокомісію вдруге? Видання Bild розкрило подробиці
Урсула фон дер Ляйєн очолює Єврокомісію із 2019 року
фото із відкритих джерел

Bild: Урсула фон дер Ляйєн готова продовжити перебувати на посаді очільниці Єврокомісії

Урсула фон дер Ляйєн може залишитись на другий термін як голова Єврокомісії. Про це повідомляє видання Bild із посиланням на джерела.

«За інформацією Bild, 65-річна Урсула фон дер Ляйєн вирішила знову висуватися на посаду голови Єврокомісії. Вона обіймає його з 2019 року. Про ці плани вона оголосить у понеділок вранці після засідання керівництва німецької партії ХДС, яку вона представляє», – пише видання.

На Мюнхенській конференції з безпеки Урсула фон дер Ляйєн ясно дала зрозуміти, що вважає ключовим завданням підтримку України, особливо після смерті опозиціонера Олексія Навального,  пише оглядач Bild Альберт Лінк. «Ми будемо шанувати його ім'я. І від його імені виступати за демократію та наші цінності», – заявила фон дер Ляйєн. Вона також особисто зустрілася з Юлією Навальною.

Раніше стало відомо, що Європейська народна партія (ЄНП) готова підтримати кандидатуру Урсули фон дер Ляйєн на посаду голови Європейської комісії. Про це пише брюссельський портал Euractiv.

За його інформацією, фон дер Ляйєн поки не оголошувала про намір знову стати кандидатом на пост голови Єврокомісії. Передбачається, що вона оголосить свою кандидатуру на з'їзді Християнсько-демократичного союзу (ХДС) у Берліні 19 лютого. За даними Euractiv, крім ХДС висування фон дер Ляйєн на другий термін як глава Єврокомісії можуть підтримати партії-члени ЄНП «Громадянська платформа» та «Нова демократія». Фон дер Ляйєн була обрана кандидатом на пост голови Єврокомісії 2 липня 2019 року, ставши першою жінкою на цій посаді.

Напередодні газета Welt am Sonntag повідомила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заблокував запропоноване Вашингтоном висування фон дер Ляйєн на посаду генерального секретаря Північноатлантичного альянсу.

Зазначається, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не дав згоди на її майбутнє призначення через «надто критичне ставлення до РФ». За словами співрозмовників, державний секретар США Ентоні Блінкен запропонував кандидатуру фон дер Ляєн главі Білого дому Джозефу Байдену. Американський лідер звернувся з цією ідеєю до Шольца, але наприкінці минулого року канцлер ФРН її відхилив.

Читайте також: 50 млрд євро від ЄС: глава Єврокомісії повідомила, коли відбудеться перший транш 
Теги: Урсула фон дер Ляєн Олаф Шольц партії демократія Європа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Bloomberg повідомив, коли парламент Туреччини проголосує за вступ Швеції до НАТО
Bloomberg повідомив, коли парламент Туреччини проголосує за вступ Швеції до НАТО
22 сiчня, 23:10
Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Шольц назвав основну мету саміту ЄС, що відбудеться наступного тижня
24 сiчня, 23:48
Джон Кірбі
США просуватимуть формулу миру на міжнародному рівні – Кірбі
27 сiчня, 21:53
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон
Борис Джонсон розповів, чому НАТО відчуває провину перед Україною
30 сiчня, 07:55
24 січня президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом
Україна й Німеччина близькі до укладання угоди про гарантії безпеки
25 сiчня, 01:28
Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов
Чи дійсно Трамп є шанувальником Росії? Відповідь Буданова
1 лютого, 05:20
Глава Мінфіну Німеччини занепокоєний майбутнім економіки країни
Глава Мінфіну Німеччини визнав, що країна біднішає
6 лютого, 07:04
Польський прем’єр-міністр Дональд Туск в понеділок 12 лютого розпочав візити до Парижа і Берліна
Туск обговорить із Макроном та Шольцем підтримку України
12 лютого, 14:07
Безугла не забуває про Залужного
Безугла висміяла колишнього нардепа «Слуги народу» та знову згадала Залужного
Вчора, 16:20

Політика

Прем'єрка Естонії закликала поквапитися із конфіскацією російських активів
Прем'єрка Естонії закликала поквапитися із конфіскацією російських активів
«Історичний злам». Нардеп розповів, як США змінили підхід стосовно безпеки в Європі
«Історичний злам». Нардеп розповів, як США змінили підхід стосовно безпеки в Європі
Урсула Фон дер Ляйєн очолить Єврокомісію вдруге? Видання Bild розкрило подробиці
Урсула Фон дер Ляйєн очолить Єврокомісію вдруге? Видання Bild розкрило подробиці
ЄС готує запасний план, якщо Трамп відмовиться від допомоги Україні
ЄС готує запасний план, якщо Трамп відмовиться від допомоги Україні
Уряд Угорщини відмовився від зустрічі з сенаторами США, які прибули до Будапешту
Уряд Угорщини відмовився від зустрічі з сенаторами США, які прибули до Будапешту
Нацспротив пояснив, чому башкири уникають прямої участі у бойових діях в Україні
Нацспротив пояснив, чому башкири уникають прямої участі у бойових діях в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
«Перший досвід євроінтеграції». Соратник Зеленського оцінив провокації на польському кордоні
34K
Рідні впізнали бійців, яких окупанти розстріляли в Авдіївці
30K
Росіяни розстріляли українських полонених: оприлюднено відео
27K
DeepState: Окупанти стратили полонених українських бійців в Авдіївці
20K
Мобілізація в Україні: адвокат пояснив, які покарання готують для ухилянтів
17K
Закон про мобілізацію. Нардеп пояснив, чому треба призивати молодь, а не 50-літніх

Новини

Місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 19 лютого
Сьогодні, 06:10
День Державного Герба. Які свята відзначаємо 19 лютого
Сьогодні, 00:00
Дощ та мокрий сніг: якою буде погода 18 лютого
Вчора, 04:45
Всесвітній день китів. Які свята відзначаємо 18 лютого
Вчора, 00:20
«Правки Лозового». Члени Української ради бізнесу звернулися до влади
17 лютого, 12:30
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 лютого
17 лютого, 06:21

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua