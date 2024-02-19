Урсула Фон дер Ляйєн очолить Єврокомісію вдруге? Видання Bild розкрило подробиці

Bild: Урсула фон дер Ляйєн готова продовжити перебувати на посаді очільниці Єврокомісії





Урсула фон дер Ляйєн може залишитись на другий термін як голова Єврокомісії. Про це повідомляє видання Bild із посиланням на джерела.

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«За інформацією Bild, 65-річна Урсула фон дер Ляйєн вирішила знову висуватися на посаду голови Єврокомісії. Вона обіймає його з 2019 року. Про ці плани вона оголосить у понеділок вранці після засідання керівництва німецької партії ХДС, яку вона представляє», – пише видання.

На Мюнхенській конференції з безпеки Урсула фон дер Ляйєн ясно дала зрозуміти, що вважає ключовим завданням підтримку України, особливо після смерті опозиціонера Олексія Навального, пише оглядач Bild Альберт Лінк. «Ми будемо шанувати його ім'я. І від його імені виступати за демократію та наші цінності», – заявила фон дер Ляйєн. Вона також особисто зустрілася з Юлією Навальною.

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Раніше стало відомо, що Європейська народна партія (ЄНП) готова підтримати кандидатуру Урсули фон дер Ляйєн на посаду голови Європейської комісії. Про це пише брюссельський портал Euractiv.

За його інформацією, фон дер Ляйєн поки не оголошувала про намір знову стати кандидатом на пост голови Єврокомісії. Передбачається, що вона оголосить свою кандидатуру на з'їзді Християнсько-демократичного союзу (ХДС) у Берліні 19 лютого. За даними Euractiv, крім ХДС висування фон дер Ляйєн на другий термін як глава Єврокомісії можуть підтримати партії-члени ЄНП «Громадянська платформа» та «Нова демократія». Фон дер Ляйєн була обрана кандидатом на пост голови Єврокомісії 2 липня 2019 року, ставши першою жінкою на цій посаді.

Напередодні газета Welt am Sonntag повідомила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заблокував запропоноване Вашингтоном висування фон дер Ляйєн на посаду генерального секретаря Північноатлантичного альянсу.

Зазначається, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не дав згоди на її майбутнє призначення через «надто критичне ставлення до РФ». За словами співрозмовників, державний секретар США Ентоні Блінкен запропонував кандидатуру фон дер Ляєн главі Білого дому Джозефу Байдену. Американський лідер звернувся з цією ідеєю до Шольца, але наприкінці минулого року канцлер ФРН її відхилив.