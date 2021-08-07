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    Бюджет 2022: уряд готується до війни з парламентом

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    Верховна Рада проголосувала за Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки - Бюджет 2022: уряд готується до війни з парламентом
    Верховна Рада проголосувала за Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки
    Фото з відкритих джерел

    Міністр фінансів не очікує простого проходження бюджету, бо парламент «став зрілим»

    Термін подачі проєкту бюджету на наступний рік збігає 15 вересня. У Мінфіні вже підготували інструктивні листи на базі документу бюджетної декларації 2022-2024 років, повідомив в інтерв'ю «Главкому» міністр фінансів Сергій Марченко.

    «До 13 серпня ми збираємо їхні (головних розпорядників, – ред.) пропозиції і потім будемо у погоджувальній раді визначатися щодо бюджету на 2022-й. Насправді, всі його прогнозні показники можна подивитися в бюджетній декларації. На сьогодні макропрогноз, доходи, видатки нічого не змінилися», розповів міністр.

    Попередній кошторис експерти називали «роздутим» та нереальним з точки зору отримання запланованих надходжень. Цього разу критику готові почути й від парламентської спільноти. «Були дискусії, парламент щось погодив, щось ні. В цьому і є феномен бюджетної декларації, що деякі речі політичного характеру і особливості прогнозування можна обговорити ще на початковому етапі», пояснив Марченко.

    Такі обговорення змінять кінцевий варіант документу це факт, каже урядовець. «Я не очікую простого проходження бюджету. Справа в тому, що парламент на третьому році своєї діяльності вже став досить зрілим. І з кожним роком до кінця каденції ця зрілість буде тільки посилюватися», вважає Марченко.

    Він додав, що депутати за можливості ставитимуть незручні питання та поглиблюватимуть дискусію навколо кошторису країни. «І це може бути дуже складна дискусія, до якої ми маємо готуватись», зауважив високопосадовець.

    Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. Документ визначає основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідній сфері з показниками їх досягнення і є основою для складання проєкту Державного бюджету на 2022 рік.

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    Теги: економіка міністр бюджет Держбюджет парламент Сергій Марченко
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    Бюджет 2022: уряд готується до війни з парламентом