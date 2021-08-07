Бюджет 2022: уряд готується до війни з парламентом

Міністр фінансів не очікує простого проходження бюджету, бо парламент «став зрілим»

Термін подачі проєкту бюджету на наступний рік збігає 15 вересня. У Мінфіні вже підготували інструктивні листи на базі документу бюджетної декларації 2022-2024 років, повідомив в інтерв'ю «Главкому» міністр фінансів Сергій Марченко.

«До 13 серпня ми збираємо їхні (головних розпорядників, – ред.) пропозиції і потім будемо у погоджувальній раді визначатися щодо бюджету на 2022-й. Насправді, всі його прогнозні показники можна подивитися в бюджетній декларації. На сьогодні макропрогноз, доходи, видатки – нічого не змінилися», – розповів міністр.

Попередній кошторис експерти називали «роздутим» та нереальним з точки зору отримання запланованих надходжень. Цього разу критику готові почути й від парламентської спільноти. «Були дискусії, парламент щось погодив, щось ні. В цьому і є феномен бюджетної декларації, що деякі речі політичного характеру і особливості прогнозування можна обговорити ще на початковому етапі», – пояснив Марченко.

Такі обговорення змінять кінцевий варіант документу – це факт, каже урядовець. «Я не очікую простого проходження бюджету. Справа в тому, що парламент на третьому році своєї діяльності вже став досить зрілим. І з кожним роком до кінця каденції ця зрілість буде тільки посилюватися», – вважає Марченко.

Він додав, що депутати за можливості ставитимуть незручні питання та поглиблюватимуть дискусію навколо кошторису країни. «І це може бути дуже складна дискусія, до якої ми маємо готуватись», – зауважив високопосадовець.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. Документ визначає основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідній сфері з показниками їх досягнення і є основою для складання проєкту Державного бюджету на 2022 рік.

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