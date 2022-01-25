Загроза нападу РФ. Заступницю міністра оборони обурили паніка та шокуючі заголовки
На думку чиновниці, деякі медіа поводяться безвідповідально, сіючи паніку
Вітчизняні ЗМІ не завжди коректно подають інформацію щодо можливої ескалації конфлікту України з РФ. Нещодавнім прикладом такої ситуації є публікація одним з відомих інформаційних сайтів власного перекладу інтерв’ю командувача операції Об‘єднаних Сил Олександра Павлюка, яке він дав іноземному журналісту. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
«Заголовок українською був просто шокуючий – вказано конкретну дату ескалації і, нібито, це сказав командувач ООС», – зазначила Ганна Маляр.
Посадовиця додала, що після переговорів із редакцією видання, заголовок було змінено, проте до того часу, як його змінили, тисячі людей розповсюджували публікацію, сіючи паніку у суспільстві.
На думку Ганни Маляр, подібна ситуація є типовою, а розповсюдження у ЗМІ панічних настроїв щодо ймовірності повномасштабного збройного нападу РФ на Україну останнім часом є досить поширеним.
Заступниця міністра оборони також окремо прокоментувала саму інформацію про можливе загострення.
«Концентрацію військ поблизу наших кордонів Російська Федерація використовує передусім для політичного шантажу Заходу і для тиску на Україну. Тактична мета РФ – спровокувати внутрішній розкол в нашому суспільстві, посіяти страх і паніку, дестабілізувати внутрішню ситуацію. Стратегічна мета – зупинити наш євроатлантичний поступ і встановити політичний контроль над Україною. Станом на зараз тієї групи військ, яка сконцентрована довкола кордону, недостатньо для повноцінного наступу», – зазначила Маляр.
Також заступниця міністра оборони закликала українців сприймати ситуацію спокійно та помірковано.
«Не забувайте, що серед нас вже сотні тисяч ветеранів з бойовим досвідом та мільйони мотивованих патріотів. Незламне ядро нації потужно сформоване та загартоване, ніхто Україною поступатись не буде. Ворог це добре знає», – підсумувала вона.
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