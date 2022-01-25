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    Загроза нападу РФ. Заступницю міністра оборони обурили паніка та шокуючі заголовки

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    На думку заступниці міністра оборони України, попри наявність загрози з боку Росії, українцям не слід панікувати - Загроза нападу РФ. Заступницю міністра оборони обурили паніка та шокуючі заголовки
    На думку заступниці міністра оборони України, попри наявність загрози з боку Росії, українцям не слід панікувати
    фото: armyinform.com.ua

    На думку чиновниці, деякі медіа поводяться безвідповідально, сіючи паніку

    Вітчизняні ЗМІ не завжди коректно подають інформацію щодо можливої ескалації конфлікту України з РФ. Нещодавнім прикладом такої ситуації є публікація одним з відомих інформаційних сайтів власного перекладу інтерв’ю командувача операції Об‘єднаних Сил Олександра Павлюка, яке він дав іноземному журналісту. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

    «Заголовок українською був просто шокуючий – вказано конкретну дату ескалації і, нібито, це сказав командувач ООС», – зазначила Ганна Маляр.

    Посадовиця додала, що після переговорів із редакцією видання, заголовок було змінено, проте до того часу, як його змінили, тисячі людей розповсюджували публікацію, сіючи паніку у суспільстві.

    На думку Ганни Маляр, подібна ситуація є типовою, а розповсюдження у ЗМІ панічних настроїв щодо ймовірності повномасштабного збройного нападу РФ на Україну останнім часом є досить поширеним.

    Заступниця міністра оборони також окремо прокоментувала саму інформацію про можливе загострення.

    «Концентрацію військ поблизу наших кордонів Російська Федерація використовує передусім для політичного шантажу Заходу і для тиску на Україну. Тактична мета РФ – спровокувати внутрішній розкол в нашому суспільстві, посіяти страх і паніку, дестабілізувати внутрішню ситуацію. Стратегічна мета – зупинити наш євроатлантичний поступ і встановити політичний контроль над Україною. Станом на зараз тієї групи військ, яка сконцентрована довкола кордону, недостатньо для повноцінного наступу», – зазначила Маляр.

    Також заступниця міністра оборони закликала українців сприймати ситуацію спокійно та помірковано.

    «Не забувайте, що серед нас вже сотні тисяч ветеранів з бойовим досвідом та мільйони мотивованих патріотів. Незламне ядро нації потужно сформоване та загартоване, ніхто Україною поступатись не буде. Ворог це добре знає», – підсумувала вона.

    Раніше Міноборони показало відео стрільби із Javelin.

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    Теги: Росія ЗМІ Міноборони війна
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    Загроза нападу РФ. Заступницю міністра оборони обурили паніка та шокуючі заголовки