ООН готується до хвилі біженців з України

Офіційний представник Управління верховного комісара ООН у справах біженців повідомив, що організація готується до можливого загострення конфлікту і відповідних наслідків

Наразі в Організації не мають оцінок щодо можливої кількості біженців у випадку загострення конфлікту РФ з Україною

Агентство ООН у справах біженців готує план реагування на випадок загострення ситуації в Україні. Про це під час брифінгу заявив офіційний представник Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) Метью Солтмарш, повідомляє aljazeera.com.

За словами Солтмарша, організація наразі ретельно вивчає ризики, пов’язані із можливим вторгненням РФ в Україну.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо оцінки можливої кількості біженців, Солтмарш зазначив, що наразі УВКБ ООН не робить припущень із цього приводу.

Варто зазначити, що раніше глава Міноборони Румунії Василе Динку заявив, що країна готується прийняти біженців, які можуть прибути з України у разі відкритого вторгнення Росії.

Раніше міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, твердо виступила на підтримку України.

«Якщо Чехію попросять прислати чеських солдатів в Україну – ми готові це розглянути. Ми маємо волю допомогти Україні», – зазначила вона.

Раніше Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив можливу дату вторгнення Росії. На його думку, потенційна дата можливого вторгнення – 20 лютого, адже саме тоді закінчуються зимові Олімпійські ігри в Пекіні, а також завершаться спільні російсько-білоруські навчання на кордоні України.

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