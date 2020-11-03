Міністр захисту довкілля захворів на коронавірус
Роман Абрамовський перебуває на самоізоляції та лікується вдома
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський захворів на коронавірус. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами Абрамовського, після отримання позитивних результатів ПЛР-тесту на Covid-19 перебуває на самоізоляції та лікується вдома.
«Самопочуття задовільне. Добре, що сучасні технологій дозволяють ефективно пристосовуватися до життєвих реалій. Тож, продовжую працювати онлайн. Усі робочі питання та процеси буду контролювати дистанційно», – написав урядовець.
Абрамовський зазначив, що у Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, як і раніше, діють карантинні заходи, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу. «Це температурний скринінг, носіння масок, дотримання безпечної дистанції, обмеження особистих контактів та дезінфекція приміщень. Переважна більшість працівників продовжує працювати в онлайн режимі, в адмінбудівлі знаходяться лише ті, хто залучений до виконання критичних функцій», – поінформував міністр.
Нагадаємо, 3 листопада в Україні зафіксовано новий «коронавірусний» антирекорд: 8899 нових хворих за добу. 157 пацієнтів померли від ускладнень через Covid-19, а одужало 5100 осіб.
Найбільше нових випадків виявили у місті Київ (+789), Харківській (+712), Хмельницькій (+506), Донецькій (+496) та Житомирській (+470) областях.
До слова, напередодні заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак рекомендовала українцям купити пульсоксиметр і слідкувати за своїм здоров’ям.
Між іншим, ВООЗ назвала «дуже тяжкою» ситуацію з подоланням Covid-19 у Європі.