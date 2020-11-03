Міністр захисту довкілля захворів на коронавірус

Усі робочі питання та процеси буду контролювати дистанційно, - написав Роман Абрамовський

Роман Абрамовський перебуває на самоізоляції та лікується вдома

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський захворів на коронавірус. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Абрамовського, після отримання позитивних результатів ПЛР-тесту на Covid-19 перебуває на самоізоляції та лікується вдома.

«Самопочуття задовільне. Добре, що сучасні технологій дозволяють ефективно пристосовуватися до життєвих реалій. Тож, продовжую працювати онлайн. Усі робочі питання та процеси буду контролювати дистанційно», – написав урядовець.

Абрамовський зазначив, що у Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, як і раніше, діють карантинні заходи, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу. «Це температурний скринінг, носіння масок, дотримання безпечної дистанції, обмеження особистих контактів та дезінфекція приміщень. Переважна більшість працівників продовжує працювати в онлайн режимі, в адмінбудівлі знаходяться лише ті, хто залучений до виконання критичних функцій», – поінформував міністр.

Нагадаємо, 3 листопада в Україні зафіксовано новий «коронавірусний» антирекорд: 8899 нових хворих за добу. 157 пацієнтів померли від ускладнень через Covid-19, а одужало 5100 осіб.

Найбільше нових випадків виявили у місті Київ (+789), Харківській (+712), Хмельницькій (+506), Донецькій (+496) та Житомирській (+470) областях.

До слова, напередодні заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак рекомендовала українцям купити пульсоксиметр і слідкувати за своїм здоров’ям.

Між іншим, ВООЗ назвала «дуже тяжкою» ситуацію з подоланням Covid-19 у Європі.