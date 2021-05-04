ЄС почав експертизу китайської вакцини, що використовує Україна

Україна вже отримала дві партії вакцини від коронавірусу CoronaVac компанії Sinovac Biotech

Регулятор ЄС вивчає вакцину компанії Sinovac з метою оцінки її ефективності та безпеки

4 травня Європейське агентство з лікарських засобів приступило до експертизи китайської вакцини від коронавірусу Sinovac з метою оцінки її ефективності та безпеки. Це є першим кроком до можливого схвалення використання цієї вакцини на території Європейського союзу. Про це пише AP.

Повідомляється, що рішення про початок огляду засноване на результатах лабораторних досліджень і клінічних досліджень, які підтверджують, що вакцина Sinovac викликає вироблення антитіл.

Огляд вакцини триватиме доти, поки «не буде достатньо доказів для офіційної заяви на отримання дозволу на продаж». Терміни поки не називаються.

Нагадаємо, 30 квітня до України прибув літак з 500 тисячами доз вакцини від коронавірусу CoronaVac компанії Sinovac Biotech.

Перша партія вакцини CoronaVac прибула в Україну 25 березня у розмірі 200 тиcяч доз, щеплення нею розпочалося 13 квітня. Загалом Україною законтрактовано 1 мільйон 915 тисяч доз вакцини CoronaVac компанії Sinovac Biotech. Крім того, в Україні використовують вакцини виробників Pfizer та AstraZeneca (Covishield, SKBio).

Для імунізації в Україні використовують вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Вакцинація відбувається через мережу первинної медичної допомоги та мобільними бригадами з імунізації. Згідно з держпланом вакцинації від коронавірусу, в Україні вакцину Pfizer отримають працівники та пацієнти спеціалізованих закладів, соцпрацівники та рятувальники.