Гастролі Моргенштерна. Мінкульт нарешті визначився, що робити (документ)

СБУ вважає, що у творчості Моргенштерна пропагується культ насильства й жорстокості, поширення та вживання наркотичних засобів і психотропних речовин.

Скандальний російський репер оголосив гастролі містами України у листопаді 2021 року

Міністерство культури та інформаційної політики додало російського репера Алішера Моргенштерна до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України. Про це повідомляє «Главком».

Прізвище Моргенштерна з’явилося на сайті Мінкульту 15 вересня.

Дані з сайті Мінкульту

Водночас в Україні наразі триває продаж квитків на концертний тур, з яким зібрався Моргенштерн. Зокрема, 13 листопада запланований його концерт у Запоріжжі (ціна квитків від 550 до 950 грн), 15 листопада – Харкові (400-2,5 тис. грн), 16 листопада – Києві (690-4,4 тис. грн).

Афіша концертів Моргенштерна в Україні

«16 листопада 2021 року у Палаці спорту відбудеться сольний концерт Моргенштерна в Києві! Це буде справді вибухова подія для всіх прихильників нового репу, який не знає упереджень і кордонів», – рекламує скандального репера один із сайтів замовлення квитків.

Раніше Служба безпеки України заявила, що російському реперу Алішеру Моргенштерну заборонено давати концерти в Україні. Позиція СБУ ґрунтується на висновках лінгвістичної експертизи, які підтвердили, що «у творчості Моргенштерна пропагується культ насильства й жорстокості, поширення та вживання наркотичних засобів і психотропних речовин».

«Це створює передумови для конфліктних ситуацій стосовно організаторів і учасників концерту з його участю», – додали у пресслужбі відомства.

Востаннє російський репер був на території України півтора року тому, коли давав концерт в Одесі. Тоді його виступ збігся із трауром через пожежу, в якій загинули люди: зі сцени артист висміяв траур за загиблими та назвав його «показухою».

Крім цього, 30 червня 2021 року Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Моргенштерна до Служби безпеки України, Міністерства культури та інформаційної політики України. Позивач хоче визнати протиправними дії СБУ стосовного підготовки документів та звернення до мінкульту щодо внесення громадянина Російської Федерації до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оформленого зверненням від 22 квітня 2019 року.

Розгляд справи судом відбувається без повідомлення учасників справи. Наразі немає кінцевого рішення.