  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Луценко
рус
    Думки вголос

    Замах на Шефіра. Росіяни роздмухують конфлікт всередині команди Зеленського

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Кремлеботи&raquo; активно переконують, що це саме Зеленський та Єрмак стоять за замахом на Шефіра - Замах на Шефіра. Росіяни роздмухують конфлікт всередині команди Зеленського
    «Кремлеботи» активно переконують, що це саме Зеленський та Єрмак стоять за замахом на Шефіра

    Замах на Сергія Шефіра матиме великі наслідки. І Кремлю хочеться, щоб якомога прикріші для України.

    Зараз момент, коли треба вчитися у наших ворогів росіян.

    Вони миттєво почали відпрацьовувати програму роздмухування конфлікту всередині команди президента. Звинувачують чи то самого Зеленського (!), чи Єрмака, як авторів замаху. Чи то обох.

    Я думаю, що малоймовірно, що це хтось з ОП. Та ще й 10 разів повз. У пристойних інсайдерів Карткового Будинку, ймовірно, є набагато більше інформації, де можна було б з гарантією піймати Шефіра так, щоб без схиблення.

    Росіяни так працюють всюди та завжди. Кожен привід використовують, щоб підігріти протистояння підтримують правих і лівих у Європі і США, антиваксів і провакцинаторів. Підтримують радикальні проросійські рухи і антиросійські.

    Нашим політикам, особливо з «піджачної» опозиції типу ЄС, важливо нині не йти в таких руслах.

    10 разів мимо, я в шоці, що це було? «Снайпер», чи все-таки снайпер?

    Читайте також:

    Джерело: блог Ігоря Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Сергій Шефір
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Костянтин Єлісєєв
    Костянтин Єлісєєв

    Заступник глави Адміністрації Порошенка (2015 – 2019 рр.)

    Євген Магда
    Євген Магда

    директор Інституту світової політики

    Антон Орехъ
    Антон Орехъ

    Оглядач

    Юрій Луценко
    Юрій Луценко
    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Замах на Шефіра. Росіяни роздмухують конфлікт всередині команди Зеленського