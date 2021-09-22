Замах на Шефіра. Росіяни роздмухують конфлікт всередині команди Зеленського

«Кремлеботи» активно переконують, що це саме Зеленський та Єрмак стоять за замахом на Шефіра

Замах на Сергія Шефіра матиме великі наслідки. І Кремлю хочеться, щоб якомога прикріші для України.

Зараз момент, коли треба вчитися у наших ворогів – росіян.

Вони миттєво почали відпрацьовувати програму роздмухування конфлікту всередині команди президента. Звинувачують чи то самого Зеленського (!), чи Єрмака, як авторів замаху. Чи то обох.

Я думаю, що малоймовірно, що це хтось з ОП. Та ще й 10 разів повз. У пристойних інсайдерів Карткового Будинку, ймовірно, є набагато більше інформації, де можна було б з гарантією піймати Шефіра так, щоб без схиблення.

Росіяни так працюють всюди та завжди. Кожен привід використовують, щоб підігріти протистояння – підтримують правих і лівих у Європі і США, антиваксів і провакцинаторів. Підтримують радикальні проросійські рухи і антиросійські.

Нашим політикам, особливо з «піджачної» опозиції типу ЄС, важливо нині не йти в таких руслах.

10 разів мимо, я в шоці, що це було? «Снайпер», чи все-таки снайпер?

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Джерело: блог Ігоря Луценка

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