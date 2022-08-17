Himars вразили позиції окупантів у Новій Каховці (фото, відео) 

Вдалося ліквідувати 12 росіян

Українські військові вдарили по позиції російських військових у тимчасово окупованій Новій Каховці. Для цього ЗСУ використовували ракетні системи Himars. Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

«Результат роботи Himars щодо розташування російських окупантів», – написав він, показавши відео наслідків.

За словами Казанського, внаслідок удару по позиції ворога у Новій Каховці вдалося ліквідувати 12 росіян.

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До слова, кілька днів тому – увечері 13 серпня в Новій Каховці (Херсонської області) зафіксували прильоти по позиціях російських окупантів.

Нагадаємо, днями Міністерство оборони України показало, як системи залпового вогню Himars працюють на фронті і знищують окупантів.

Як відомо, Himars ламає окупантам логістику та управління військами.

Днями ЗСУ вдарили з Himars по окупантах у Мелітополі: сотня загиблих (відео).