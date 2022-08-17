Himars вразили позиції окупантів у Новій Каховці (фото, відео)
Вдалося ліквідувати 12 росіян
Українські військові вдарили по позиції російських військових у тимчасово окупованій Новій Каховці. Для цього ЗСУ використовували ракетні системи Himars. Про це повідомив журналіст Денис Казанський.
«Результат роботи Himars щодо розташування російських окупантів», – написав він, показавши відео наслідків.
За словами Казанського, внаслідок удару по позиції ворога у Новій Каховці вдалося ліквідувати 12 росіян.
До слова, кілька днів тому – увечері 13 серпня в Новій Каховці (Херсонської області) зафіксували прильоти по позиціях російських окупантів.
Нагадаємо, днями Міністерство оборони України показало, як системи залпового вогню Himars працюють на фронті і знищують окупантів.
Як відомо, Himars ламає окупантам логістику та управління військами.
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