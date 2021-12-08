Двоє німецьких військових загинули в аварії з танком

На військовому полігоні, де сталася аварія, переважно проводяться тренування на танках «Леопард»

Танк зіткнувся з військовим позашляховиком

На військовому полігоні Берген у Нижній Саксонії (Німеччина) під час навчань сталася аварія за участю танка. Внаслідок цього загинули двоє військовослужбовців, повідомили Сухопутні війська ФРН у Twitter.

«Внаслідок трагічного нещасного випадку – зіткнення на полігоні в Бергені – у вівторок загинули двоє військовослужбовців», – йдеться у заяві.

Уточнюється, що танк зіткнувся з військовим позашляховиком, внаслідок інциденту двоє людей отримали травми, несумісні з життям.

Міністр оборони країни Аннегрет Крамп-Карренбауер висловила співчуття сім'ям та близьким загиблих.

За даними німецьких ЗМІ, на військовому полігоні в Бергені переважно проводяться тренування на танках «Леопард», маса такої машини – близько 60 тонн.

До слова, «Укроборонпром» представив модернізований командирський танк Т-64БВК (відео).

Також у жовтні Україна відправила танк у США.