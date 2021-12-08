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    Двоє німецьких військових загинули в аварії з танком

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    На військовому полігоні, де сталася аварія, переважно проводяться тренування на танках &laquo;Леопард&raquo; - Двоє німецьких військових загинули в аварії з танком
    На військовому полігоні, де сталася аварія, переважно проводяться тренування на танках «Леопард»
    фото ілюстративне: press24.net

    Танк зіткнувся з військовим позашляховиком

    На військовому полігоні Берген у Нижній Саксонії (Німеччина) під час навчань сталася аварія за участю танка. Внаслідок цього загинули двоє військовослужбовців, повідомили Сухопутні війська ФРН у Twitter.

    «Внаслідок трагічного нещасного випадку – зіткнення на полігоні в Бергені – у вівторок загинули двоє військовослужбовців», – йдеться у заяві.

    Уточнюється, що танк зіткнувся з військовим позашляховиком, внаслідок інциденту двоє людей отримали травми, несумісні з життям.

    Міністр оборони країни Аннегрет Крамп-Карренбауер висловила співчуття сім'ям та близьким загиблих.

    За даними німецьких ЗМІ, на військовому полігоні в Бергені переважно проводяться тренування на танках «Леопард», маса такої машини – близько 60 тонн.

    До слова, «Укроборонпром» представив модернізований командирський танк Т-64БВК (відео).

    Також у жовтні Україна відправила танк у США.

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    Теги: Німеччина військові навчання військова техніка аварія Аннегрет Крамп-Карренбауер
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    Двоє німецьких військових загинули в аварії з танком