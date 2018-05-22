Міносвіти рекомендує посилити охорону у школах після випадків отруєння

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Масове отруєння дітей в харківській школі

МОН рекомендує обмежити доступ на територію закладів освіти осіб, які не беруть участі в освітньому процесі

Міністерство освіти і науки рекомендує посилити охорону та заходи безпеки в українських закладах освіти.

Відповідний лист міністерство надіслало у регіональні департаменти та управління освіти і науки, йдеться у повідомленні відомства.

Рекомендації надано в зв’язку з нещодавніми поширенням випадків отруєння школярів «газоподібними речовинами».

«МОН рекомендувало посилити охорону та обмежити доступ на територію закладів освіти осіб, які не беруть безпосередньої участі в освітньому процесі», — йдеться у повідомленні.

Також йдеться про посилення контролю за пропускним режимом, щоб не допустити пронесення до приміщень шкіл отруйних, вибухонебезпечних та інших предметів.

Крім того, МОН рекомендує постійно проводити роз’яснення для учнів, студентів, батьків та працівників щодо поведінки в разі виникнення ситуацій, які загрожують їхній безпеці та здоров’ю.

Рекомендується залучати до такої роботи співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій та правоохоронців.

Раніше повідомлялося, що міністерство освіти та науки вимагатиме від шкіл перевірити, як дотримуються заходи безпеки, а також проводити з учнями бесіди щодо небезпеки для них та оточуючих використання газових балончиків.

Як повідомляв «Главком», вже не вперше фіксується випадок отруєння дітей у школах упродовж останнього часу.

Нагадаємо, 22 травня у Харкові в школі №3 на одному з поверхів закладурозпорошили перцевий балончик. Через раптове погіршення стану дітей з будівлі школи почали евакуювати учнів та вчителів. Згодом стало відомо, що після перевірки рятувальники не виявили небезпечних речовин в харківській школі.

Крім того 22 травня представник президента України у Верховній Раді, народний депутат Ірина Луценко закликала Кабінет міністрів України організувати відомчу групу та міжвідомчу координаційну раду задля убезпечення дітей від отруєння.

21 травня в одній зі шкіл Миколаєва отруїлися 36 учнів, близько 400 були евакуйовані – багато з них скаржились на погане самопочуття. Поліція почала перевірку за фактом масового отруєння невідомою речовиною. Згодом стало відомо, що двоє з 36 учнів перебувають у реанімації.

Як повідомлялось, 8 травня у Черкасах під час шкільної лінійки сталось масове знепритомнення учнів. До міської лікарні із ознаками отруєння органів верхніх дихальних шляхів було госпіталізовано більше 50 учнів і чотирьох вчителів. Наразі причини отруєння залишаються невідомі, слідство триває.

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