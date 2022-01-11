«Миротворці» Путіна оголосили, що вже готуються залишити Казахстан

Так звані «миротворці» організують повернення сил разом із технікою, авіацією до пунктів постійної дислокації в Росії

Так звані миротворці Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) заявили, що разом з міноборони Казахстану розробляють план з передачі об'єктів, що охороняються, правоохоронним органам республіки. Про це сказав командувач «миротворчих сил» у Казахстані Андрій Сердюков, якого цитує «Риа Новости».

Зазначається, що «миротворці» після виконання завдань організують у взаємодії з Казахстаном повернення сил разом із технікою, авіацією до пунктів постійної дислокації в Росії.

Водночас конкретні терміни виведення «миротворців» не уточнюються.

Сьогодні глава міноборони Росії заявив, що колективні «миротворчі сили» Організації Договору про колективну безпеку завершать свою місію в Казахстані після повної стабілізації обстановки у цій державі.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у свою чергу наголосив, що терміни дії миротворчої місії ОДКБ у Казахстані може визначити лише керівництво цієї країни, а Москва у ці питання нібито не втручається.

За інформацією ЗМІ, з 13 січня розпочнеться поетапне виведення «миротворчих сил» ОДКБ, яке триватиме не більше 10 днів.

До слова, на нараді глав країн Організації договору колективної безпеки Путін переплутав ім'я президента Казахстану (відео). Також у Казахстані знайдено мертвим третього за день високопоставленого силовика.

Раніше повідомлялося, що Росія відправить у Казахстан ще понад 20 літаків із десантом і технікою. Тим часом Німеччина припинила постачання зброї до Казахстану.

Тим часом США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

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