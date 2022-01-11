  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    «Миротворці» Путіна оголосили, що вже готуються залишити Казахстан

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Конкретні терміни виведення &laquo;миротворчих сил&raquo; з Казахстану не уточнюються - «Миротворці» Путіна оголосили, що вже готуються залишити Казахстан
    Конкретні терміни виведення «миротворчих сил» з Казахстану не уточнюються
    фото з відкритих джерел

    Так звані «миротворці» організують повернення сил разом із технікою, авіацією до пунктів постійної дислокації в Росії

    Так звані миротворці Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) заявили, що разом з міноборони Казахстану розробляють план з передачі об'єктів, що охороняються, правоохоронним органам республіки. Про це сказав командувач «миротворчих сил» у Казахстані Андрій Сердюков, якого цитує «Риа Новости».

    Зазначається, що «миротворці» після виконання завдань організують у взаємодії з Казахстаном повернення сил разом із технікою, авіацією до пунктів постійної дислокації в Росії.

    Водночас конкретні терміни виведення «миротворців» не уточнюються.

    Сьогодні глава міноборони Росії заявив, що колективні «миротворчі сили» Організації Договору про колективну безпеку завершать свою місію в Казахстані після повної стабілізації обстановки у цій державі.

    Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у свою чергу наголосив, що терміни дії миротворчої місії ОДКБ у Казахстані може визначити лише керівництво цієї країни, а Москва у ці питання нібито не втручається.

    За інформацією ЗМІ, з 13 січня розпочнеться поетапне виведення «миротворчих сил» ОДКБ, яке триватиме не більше 10 днів.

    До слова, на нараді глав країн Організації договору колективної безпеки Путін переплутав ім'я президента Казахстану (відео). Також у Казахстані знайдено мертвим третього за день високопоставленого силовика.

    Раніше повідомлялося, що Росія відправить у Казахстан ще понад 20 літаків із десантом і технікою. Тим часом Німеччина припинила постачання зброї до Казахстану.

    Тим часом США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

    Читайте також:
    Теги: Казахстан Міноборони РФ миротворці миротворча місія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Миротворці» Путіна оголосили, що вже готуються залишити Казахстан