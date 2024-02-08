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Німецький обороний комплекс працює на межі можливостей – представник Міноборони ФРН

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німецький обороний комплекс працює на межі можливостей – представник Міноборони ФРН
Німеччина максимально зосередила зусилля на виробництві та постачанні озброєння
фото із відкритих джерел

Уряд Німеччини може укласти ще кілька угод з німецькою оборонною промисловістю для збільшення поставок озброєння для ЗСУ

Німеччина уже досягла максимаму у своїх можливостей щодо випуску та постачання боєприпасів Україні. Про це на брифінгу заявив представник Міноборони країни Арне Коллатц, пише RT.

«Я думаю, що в Німеччині все, що можна було зробити, вже вичерпано, зокрема, в контексті промисловості на даний момент. Ми, звичайно, можемо укласти подальші (рамкові –  «Главком») угоди, якщо буде збільшено виробничі потужності, але за поточними потребами ми перебуваємо на межі можливостей», – сказав Коллатц.

Так представник Міноборони ФРН відповів на запитання, чи можуть влада Німеччини укласти додаткові рамкові угоди з місцевим оборонним комплексом для збільшення поставок боєприпасів Україні.

Німецька оборонна промисловість має гарантії, що вся її продукція матиме попит, настільки великі потреби України в боєприпасах, хоч би як сумно це звучало, визнав Коллатц. Загальний обсяг допомоги Україні з боку ФРН із лютого 2022 року перевищив €27 млрд, цього року Німеччина планує виділити Києву понад €7 млрд.

Нагадаємо, попри підтримку Заходу, Україна скоро може зіткнутися із серйозною нестачею зброї та боєприпасів. Західні країни мають зробити все, щоб не допустити перемоги Росії. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у своїй статті для Wall Street Journal. Шольц зазначив, що деякі фінансові зобов’язання вже закінчилися, а інші потребують пролонгації.

Однак він наголосив, що довгострокові наслідки та витрати, з якими зіткнеться Захід від нездатності зупинити агресію РФ затьмарять будь-які інвестиції.

До слова, у Бундесвері оптимістично налаштовані щодо можливостей ЗСУ завдати поразки російській армії з огляду на ту зброю, яку вони отримують від партнерів. Про це в інтерв’ю радіо rdn сказав очільник Спецштабу по Україні в Міністерстві оборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фройдінг.

«Ми впевнені в тому, що спроможні і можуть зробити українські Збройні сили, тому що впевнені в цінності нашої підтримки, ... в єдності партнерів України, які працюють, щоб досягти результату, якого ми всі хочемо», – сказав Фройдінг.

Він звернув увагу на те, що обидві сторони ведуть інтенсивні дії і подекуди воюють за кожен метр – піхотою і танками, безпілотниками, артилерією, а також далекосяжними засобами проникнення вглиб території противника, щоб знищити його матеріально-технічні можливості та керівні центри.

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Теги: Німеччина Міноборони промисловість Україна боєприпаси влада Олаф Шольц

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