РФ готує новий масштабний наступ на Київ? Financial Times розкрила задум Кремля

Кінцева мета російського диктатора – завоювати Україну залишається незмінною

Уже влітку 2024 року РФ може планувати новий масштабний наступ на Україну. Про це пише Financial Times.

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У статті йдеться, що метою країни-агресорки буде повне захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Крім того, за словами джерел видання, не виключено ще одну спробу захоплення Харкова чи навіть Києва.

Financial Times пише, що, згідно з грудневою оцінкою американської розвідки, кінцева мета Путіна в Україні – завоювати країну залишається незмінною. Це пояснює, чому Росія продовжує свої наступальні операції на сході України за декількома напрямками, особливо навколо Авдіївки, а також у напрямку Лимана та Куп'янська на північному сході.

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«Чи досягнуть російські військові успіху, це інше питання. Буданов не впевнений, що його вороги зможуть зробити стільки ж снарядів і озброєння, скільки вони втрачають, навіть за підтримки Північної Кореї. Крім того, українці довели, що вміють боронити свою територію», – пише видання.

Зазначається, що в останні місяці підтримку Росії у постачанні артилерійських снарядів та ракет надала Північна Корея. РФ також збільшила виробництво зброї та боєприпасів завдяки китайським чіпам. Видання переконане, що ці зусилля поставили країну-агресорку у краще положення, ніж вона була після ослаблення у битвах за Бахмут у 2023 році.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін збільшує чисельність своєї армії. Він підписав відповідний указ. У Кремлі заявляють, що це пов'язано із так званою «СВО» та «розширенням НАТО». Зазначається, Путін підписав указ про встановлення штатної чисельності Збройних сил Росії у 2,2 млн осіб. Зокрема, 1,3 із них військові.