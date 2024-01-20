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Зеленський відповів, скільки б протрималася Україна без допомоги Заходу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський відповів, скільки б протрималася Україна без допомоги Заходу
Володимир Зеленський
фото: Офіс президента України

Глава держави впевнений, що США можуть допомогти Україні ще більше

Якби Україна після початку повномасштабного вторгнення Росії не отримувала допомогу від союзників, то не змогла б вистояти ці два роки і зазнала б набагато більше втрат. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News.

«Без цієї підтримки (від Заходу, – «Главком») ми могли б боротися перші дні, тижні, можливо, місяці, але не два роки», – сказав український лідер.

Він також зауважив, що якби Україна не отримувала допомогу від світу, то зазнала б набагато більше втрат, не змогла б захистити свої міста, і як наслідок – вони опинилися б під окупацією. 

Крім того, Зеленський нагадав, що Україна отримала від США таку кількість допомоги, яка дозволила їй вистояти перед обличчям російської загрози і не втратити свій суверенітет. Водночас, на його думку, США можуть допомогти і більше, і тоді Україна не просто встоїть на ногах, а й переможе.

Нагадаємо, що вчора президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасовий бюджет країни. Це дало змогу відтермінувати шатдаун. 

Кілька місяців тому Байден попросив Конгрес виділити на потреби нацбезпеки понад $100 млрд. Близько $60 млрд із цих коштів хотіли передбачити на нове фінансування допомоги Україні. Однак пакет не підтримав Конгрес. Проти виступили республіканці. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свою пропозицію більш жорсткі заходи з охорони кордонів від мігрантів.

До слова, Байден погодився на посилення імміграційної політики, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні. 

Теги: війна Володимир Зеленський Україна

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