По всій Україні оголошено штормове попередження

Сьогодні по всій країні оголошено штормове попередження

Сьогодні, 31 січня, по всій Україні оголосили штормове попередження. По всій країні очікуються сильні пориви вітру й ожеледиця на дорогах, а у трьох областях ще й хуртовини. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«31 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця», – йдеться у попередженні.

Також, як свідчать дані Укргідрометцентру, у трьох областях на заході Україні очікуються хуртовини. Це Львівська, Івано-франківська та Чернівецька області.

Через негоду в Україні оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

В Україні через погіршення погодних умов знеструмлені 317 населених пунктів у шести областях. У селі Ділове та у Рахові дві снігові локальні лавини зійшли до середини проїжджої частини.

У понеділок, 31 січня, в частині України очікується помірний сніг. Також синоптики попереджають про пориви вітру. Натомість 31 січня в столиці йтиме лише невеликий мокрий сніг. Надалі опади малоймовірні.

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