Митрополит УПЦ Михаїл: Якщо відбуватимуться вибори предстоятеля, я подаватиму свою кандидатуру



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Митрополит Луцький і Волинський Михаїл

Архієрей наголосив, що поки усі живі-здорові, тема нового предстоятеля взагалі не може підніматися і тлумачитися

Якщо відбуватимуться вибори нового предстоятеля Української православної церкви, то митрополит Луцький і Волинський Михаїл подаватиме свою кандидатуру. Про це він розказав в інтерв’ю «Главкому». «Але поки усі живі-здорові, то ця тема взагалі не може підніматися і не може тлумачитися», - наголосив він.

«Зараз ми маємо рівень митрополії, подальше наше бажання – стати патріархатом, так як було раніше, до визнання. Це процеси, які повинні іти у всій церкві, а не серед окремої групи архієреїв, які цього домагаються. Тобто це (Київський патріархат) – завдання на майбутнє для Православної церкви України», - зазначив митрополит.

Нагадаємо, під час утворення Православної церкви України митрополит Михаїл першим заявив про конфлікт, який існує між ним і нинішнім почесним патріархом Філаретом. «У нас було різне бачення одного питання, і все. Не було проблеми протистояння між мною і патріархом Філаретом, чи мною і митрополитом Епіфанієм, чи мною із кимось іншим. Я був проти способу висування кандидатур на Помісний собор, оскільки порушувався статут нашої церкви. Тоді я виступив проти, бо був за статутні правила, які ми ухвалили як церква Київського патріархату», - уточнив митрополит.

Нагадаємо, почесний патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив про конфлікт між ним та предстоятелем Помісної церкви Епіфанієм. За словами Філарета, Епіфаній порушує домовленості і сам керує церквою, хоча попередня умова була така: він представлятиме церкву за кордоном, а внутрішньою розбудовою церкви займається патріарх. Почесний патріарх додав, що нині не спілкується з Епіфанієм. Більш того, за даними Філарета, Епіфаній «не керує церквою». «Я мав розмову з Епіфанієм і він сам мені особисто сказав, що «не все від мене залежить», - заявив патірах.

Філарет також наголосив, що мріє про відновлення Київського патріархату, і вважає, що за ним майбутнє. «Якщо ліквідувати Київський патріархат, то в Україні залишиться лише Московський», - підсумував патріарх.