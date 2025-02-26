Професор геології назвав українські корисні копалини, в яких найбільше зацікавлені США

Професор зауважив, що родовища рідкісних і рідкісноземельних металів (рідкісних земель, літію, цирконію, гафнію, скандію тощо) відомі на Кіровоградщині, Житомирщині

Володимир Михайлов: Родовища рідкісних і рідкісноземельних є на Кіровоградщині, Житомирщині, у Запорізькій та Донецькій областях

Україна володіє запасами корисних копалин, проте для інвесторів особливо привабливими є окремі групи родовищ. Про це в інтерв'ю «Главкому» зауважив професор, доктор геологічних наук, завідувач кафедри геології родовищ корисних копалин Інституту геології КНУ ім. Тараса Шевченка Володимир Михайлов.

За словами професора, корисні копалини можна поділити на кілька категорій з погляду інвестиційної привабливості.

«З точки зору інвестиційної привабливості ми ділимо корисні копалини на традиційні і високоперспективні (найбільш цікаві для інвесторів), перспективні і з невизначеними перспективами», – зазначив доктор геологічних наук.

Володимир Михайлов повідомив, як діляться корисні копалини з точки зору інвестиційної привабливості:

Традиційні. Ті, які давно розробляються (інколи понад 100 років) і мають великі запаси. Їх видобуток здійснюється в найважливіших гірничорудних районах: залізорудних Криворізькому і Кременчуцькому, урановорудних Кіровоградському і Центральному, марганцеворудних Нікопольському і Токмацькому, титановорудних Самотканському і Іршанському; Високоперспективні. Родовища рідкісних і рідкісноземельних металів (рідкісних земель, літію, цирконію, гафнію, скандію тощо) відомі на Кіровоградщині, Житомирщині, у Запорізькій та Донецькій областях.

Також Володимир Михайлов повідомив, що інформація про стратегічні мінерали в Україні залишається закритою, попри міжнародний інтерес та заклики до її розсекречення. За його словами, оприлюднена у ЗМІ оцінка вартості українських корисних копалин у $14,8 трлн значно завищена.

Також професор вважає, що отримати $500 млрд прибутку з українських копалин, як хоче Дональд Трамп, нереально.

Нагадаємо, українська та американська команди перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про видобуток корисних копалин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

Раніше «Главком» писав, що американські та українські чиновники вели переговори всю ніч до ранку п'ятниці, намагаючись укласти угоду про видобуток корисних копалин.

До слова, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона. Тоді президент України зазначив, що українська сторона хоче вивчити деталі документа якнайшвидше.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова. Однак, речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав «недалекоглядним» рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.