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«Метінвест» повідомив про плани підтримки оборонців «Азовсталі» у 2025 році

соціальний проєкт
Дарія Демяник
glavcom.ua
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«Метінвест» повідомив про плани підтримки оборонців «Азовсталі» у 2025 році
«Метінвест» пропонує ветеранам стабільну зарплату
фото: metinvestholding.com

Навчання, працевлаштування, психологічна підтримка: як «Метінвест» допомагає оборонцям Маріуполя

Група «Метінвест», спільно з благодійним проєктом Ріната Ахметова «Серце Азовсталі», продовжує підтримувати захисників і захисниць Маріуполя у сферах навчання, працевлаштування та адаптації на робочому місці. Про це повідомив генеральний директор «Метінвесту» Юрій Риженков на конференції «Серце Азовсталі 2025. Спільний шлях».

«Метінвест і надалі допомагатиме захисникам у питаннях освіти, працевлаштування та адаптації на робочому місці. Ми чекаємо оборонців Маріуполя у «Метінвест Політехніці», чекаємо на наших підприємствах. Готові дати всім шанс знайти своє місце у мирному житті. Разом ми сильні. Разом ми будуємо майбутнє, де кожен захисник отримує гідну підтримку та можливості», – сказав Юрій Риженков.

Директор департаменту корпоративних комунікацій Групи «Метінвест» Олег Давиденко зазначив, що компанія створює для ветеранів війни, зокрема й для оборонців Маріуполя, умови для інтеграції у колективи підприємств, ветеранські спільноти та громадські об’єднання, де ветерани можуть дістати підтримку.

За словами Давиденка, «Метінвест» пропонує ветеранам стабільну зарплату на рівні 25-30 тис. грн, а також – можливість перекваліфікації та здобуття вищої освіти в університеті «Метінвест Політехніка», тобто кар’єрного зростання й значного підвищення заробітку.

«Ми хочемо, щоб разом із нами працювали сотні бізнесів, які змагатимуться за перше місце по працевлаштуванню. І тоді всі бізнеси будуть відкриті для ветеранів», – сказав він.

Нагадаємо, за два роки роботи проєкт «Серце Азовсталі», що є частиною мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт» Ріната Ахметова, підтримав понад 7 тис. оборонців Маріуполя. Загалом було надано понад 22 тис. видів допомоги: фізична та психологічна реабілітація, протезування, власні квартири для оборонців з І та ІІ групою інвалідності, підтримка у здобутті освіти та працевлаштуванні тощо. Наприкінці 2024 року Рінат Ахметов ухвалив рішення продовжити роботу проєкту ще на рік і виділив додаткових 600 млн грн. Загальна сума допомоги за три роки зросла до 1,6 млрд грн.

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Теги: війна Рінат Ахметов навчання Україна фронт реабілітація

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