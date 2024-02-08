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Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 8 лютого

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 8 лютого
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Вдень температура переважно становитиме 1-6° тепла

8 лютого в Україні очікується невеликий дощ та мокрий сніг. Температура на півдні сягатиме до 10-15° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У четвер буде хмарно, на півдні – мінлива хмарність. У всіх областях, крім південних, очікується невеликий дощ та мокрий сніг. На північному сході країни на дорогах подекуди ожеледиця.

У західних областях передбачаються помірні опади. Вдень у Карпатах та на Закарпатті пройдуть значний мокрий сніг та дощ. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Вітер переважно західний, сягатиме швидкості до 7-12 м/с. У Карпатах та східних областях вночі місцями можливі сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі переважно коливатиметься від 0° до 5° тепла. У південних областях вночі очікується 2-7° тепла. Н Сумщині температура становитиме 3-5° морозу, а на Чернігівщині – 1-3° морозу.

Вдень температура переважно становитиме 1-6° тепла. На півдні стовпчики термометрів покажуть 10-15°. У більшості західних та центральних областей температура сягатиме 0-4° тепла. У Сумській області очікується 1-3° морозу.

Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 8 лютого фото 1

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ з переходом у мокрий сніг. Вітер переважно західний та зі швидкістю до 7-12 м/с.

Температура в Київській області протягом доби коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. У Києві стовпчики термометрів протягом доби покажуть 0-2° тепла.

Теги: прогноз погоди погода вітер повітря Укргідрометцентр

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