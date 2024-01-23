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Сніг з дощем, ожеледиця: прогноз погоди на 23 січня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Сніг з дощем, ожеледиця: прогноз погоди на 23 січня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

У багатьох областях очікується невеликий сніг

У вівторок, 23 січня в Україні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

У західних, вдень і у північних та Вінницькій областях невеликий сніг, вдень місцями з дощем; на решті території без опадів. На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в Карпатах вночі та вранці місцями пориви 17-22 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, у східних, Сумській, Полтавській, місцями Дніпропетровській та Запорізькій областях 6-11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Одещині 2-7° тепла.

На Київщині 23 січня буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. У Києві вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

Сніг з дощем, ожеледиця: прогноз погоди на 23 січня фото 1
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Теги: снігопад вітер погода

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